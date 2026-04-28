La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por ocultar sus intereses empresariales

La Academia de Ciencias de Estados Unidos ha retirado de su revista científica (PNAS) el estudio de Mariano Barbacid que tuvo tanto eco porque propone un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones. La revista ha comunicado que echa para atrás la investigación, publicada el pasado diciembre, debido a "un conflicto de intereses relevante no revelado durante su envío". El motivo es que ni Barbacid ni las dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, informaron de que son copropietarios de la biotecnológica Vega Oncotargets, una empresa creada para captar fondos y explotar comercialmente nuevas terapias.

La revista aclara que "la política editorial establece que los miembros de la Academia que tengan un interés contrapuesto, financiero o de otro tipo, que pudiera considerarse que influye significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva injusta para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, deben enviar su trabajo como una presentación directa", un método que no usó Barbacid y su equipo.

La investigación ahora retirada fue publicada el 2 de diciembre y causó un gran revuelo porque contempla una terapia que, por primera vez, ha conseguido curar el agresivo cáncer de páncreas en ratones. Para dar a conocer los resultados, Barbacid convocó una multitudinaria rueda de prensa el 27 de enero, en colaboración con la Fundación Cris contra el Cáncer, en la que el investigador, uno de los más reconocidos del mundo en oncología molecular, aseguró que habían conseguido "abrir una puerta hasta ahora nunca abierta". El hallazgo consiste en una triple combinación terapéutica que ha sido capaz de eliminar por completo los tumores de páncreas en animales de experimentación, sin efetos secundarios notables y con una durabilidad nunca observada hasta la fecha.

La polémica

Asimismo, Barbacid dio varias entrevistas televisivas y algunos medios internacionales se hicieron eco de su descubrimiento como "la cura contra el cáncer de páncreas". Esta difusión provocó que cientos de pacientes se pusieran en contacto con el Centro de Investigaciones Oncológicas, dado que Barbacid es su jefe de grupo de Oncología Experimental, y otras instituciones científicas para lograr la milagrosa terapia. Incluso algunos enfermos y sus familiares acudieron presencialmente a los centros en busca del tratamiento.

Ante ello, EL PERIÓDICO publicó varios artículos precisando que la propuesta de Barbacid requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones y que todavía no hay fecha para los ensayos en humanos porque "todavía hay que asegurar los resultados en animales", según reconoció la investigadora Carmen Guerra, segunda de a bordo del equipo de Barbacid, en una entrevista con este medio.

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El problema es que ni Guerra, ni Barbacid o Liaki han informado a la Academia de Ciencias de EEUU, antes de la publicación del estudio, que son copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, que se publicita en su web: 'Investigamos para curar el cáncer de páncreas'. La biotecnológica fue fundada en 2024 precisamente para captar fondos para el desarrollo de nuevas terapias frente al cáncer y explotar comercialmente las mismas, y cuenta con capital del CNIO y de la Fundación Cris. Cabe recordar que el CNIO está siendo investigado por haber albergado una supuesta trama de corrupción y haber desviado unos 25 millones de euros a lo largo de 18 años.

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