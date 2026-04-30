Varios accidentes ralentizan la circulación del puente de mayo

Varios accidentes están complicando aún más la circulación con motivo del inicio del puente del 1 de mayo en carreteras de todo el país, especialmente en la provincia de Valencia, donde se han registrado tres siniestros en la A-7, que están generando retenciones.

Uno de ellos ha tenido lugar a la altura de Paterna y otro en el término municipal de Picassent, ambos en sentido Alicante, y están produciendo más de 6 kilómetros de retenciones, en tanto que el tercer siniestro se ha registrado en el tramo de Torrent en dirección a Castellón, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, otros accidentes dificultan la circulación en la salida de Madrid por la A-2, en Alcalá de Henares; en Toledo, en la A-4, en Dos Barrios, sentido Madridejos; en Castellón, en la AP-7, en Alcalá de Xivert, sentido Tarragona; y en Alicante, en la A-31, en Monforte del Cid, con retenciones en ambos sentidos.

Al margen de estos accidentes, hay tráfico lento de salida de Madrid por la A-1, en el circuito del Jarama; la A-2, en Torrejón de Ardoz; la A-3, en Rivas; la A-4, en Pinto; la A-42, en Torrejón de la Calzada; la A-5, en Navalcarnero y la A-6, en El Plantío y Las Rozas. En Toledo los principales problemas se localizan en la A-5, en Valmojado en sentido Madrid; y en Cuenca, en la A-3, en Honrubia hacia Valencia.

Complicaciones también en Barcelona, en la AP-7, en Montmeló hacia Girona y también en Martorell y Villafranca del Penedés, en sentido Tarragona en ambos casos.

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A las tres de esta tarde ha comenzado la operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo del puente del 1 de mayo que se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, un periodo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera.