Tráfico
Varios accidentes ralentizan la circulación del puente de mayo
Lo peor está en la provincia de Valencia, donde se han registrado tres siniestro
EFE
Varios accidentes están complicando aún más la circulación con motivo del inicio del puente del 1 de mayo en carreteras de todo el país, especialmente en la provincia de Valencia, donde se han registrado tres siniestros en la A-7, que están generando retenciones.
Uno de ellos ha tenido lugar a la altura de Paterna y otro en el término municipal de Picassent, ambos en sentido Alicante, y están produciendo más de 6 kilómetros de retenciones, en tanto que el tercer siniestro se ha registrado en el tramo de Torrent en dirección a Castellón, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Además, otros accidentes dificultan la circulación en la salida de Madrid por la A-2, en Alcalá de Henares; en Toledo, en la A-4, en Dos Barrios, sentido Madridejos; en Castellón, en la AP-7, en Alcalá de Xivert, sentido Tarragona; y en Alicante, en la A-31, en Monforte del Cid, con retenciones en ambos sentidos.
Al margen de estos accidentes, hay tráfico lento de salida de Madrid por la A-1, en el circuito del Jarama; la A-2, en Torrejón de Ardoz; la A-3, en Rivas; la A-4, en Pinto; la A-42, en Torrejón de la Calzada; la A-5, en Navalcarnero y la A-6, en El Plantío y Las Rozas. En Toledo los principales problemas se localizan en la A-5, en Valmojado en sentido Madrid; y en Cuenca, en la A-3, en Honrubia hacia Valencia.
Complicaciones también en Barcelona, en la AP-7, en Montmeló hacia Girona y también en Martorell y Villafranca del Penedés, en sentido Tarragona en ambos casos.
A las tres de esta tarde ha comenzado la operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo del puente del 1 de mayo que se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, un periodo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera.
- Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión
- 183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026
- Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
- El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación
- Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)