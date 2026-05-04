El Papa recibe por sorpresa a Albares en su visita al Vaticano: "La regularización de inmigrantes es vista como algo positivo"

José Manuel Albares ha llegado este lunes al Vaticano con una reunión programada con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, y ha salido también con una audiencia inesperada con León XIV. El encuentro con el Pontífice, no anunciado inicialmente, se ha prolongado durante unos 20 minutos, durante los cuales se ha hablado principalmente de la inminente visita del Papa a España, según ha relatado el propio jefe de la diplomacia española en un breve encuentro con la prensa.

Con ello, durante sus encuentros, otro de los grandes temas abordados ha sido la inmigración, asunto sobre el cual conversó especialmente con monseñor Gallagher, según ha manifestado. De "esa regularización [...] lo que él [Gallagher] ha trasladado es que lo veía como algo positivo, como un gesto positivo", ha afirmado Albares.

"Gesto de reconocimiento y amistad"

En cambio, en cuanto a su encuentro con el Papa, el ministro ha explicado que durante la conversación han hablado "de sus orígenes españoles gallegos, muy en concreto por vía materna". "España es un país que él conoce bien y desde luego esa audiencia que he tenido con él yo la recibo como un gesto fuerte de reconocimiento y de amistad y de cariño hacia España", ha añadido.

"Soy muy consciente de lo que esta audiencia representa y de que en una agenda tan cargada como la que tiene el Santo Padre hoy haya hecho un espacio tan largo para recibirme", ha dicho al respecto. "La conversación [con el Papa] se ha producido en español, un idioma que, evidentemente, él domina perfectamente", ha explicado. El Papa "también vivió, y me lo ha estado comentando, en el año 82 unos meses en España. Es un país que él conoce bien", ha agregado el ministro.

Entre los temas que han tocado ha aparecido también la Sagrada Família. Albares ha contado que comentó con el Papa su reciente paso por Barcelona y el estado del templo de Gaudí. "Hemos hablado sobre la visita a la Sagrada Familia y, bueno, le he dicho que he estado recientemente por Barcelona, que ya las obras están concluidas", ha relatado.

Polémica con EEUU

Ya fuera del ámbito estrictamente vaticano, Albares también ha respondido a una pregunta sobre la polémica suscitada por el pronunciamiento de un comité de la Cámara de Representantes de EEUU que ha cuestionado la españolidad de Ceuta y Melilla. El mismo comité también ha sugerido una mediación del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Noticias relacionadas

El ministro ha despachado el asunto con una frase seca, pronunciada antes de dar por terminado el encuentro con los periodistas. "La españolidad de Ceuta y Melilla, igual que la de Valladolid y la de Santiago de Compostela, está fuera de toda duda", ha concluido, sin responder a más preguntas. Con ello, el ministro tampoco ha querido dar más detalles sobre la agenda papal en España. "No entraré en muchos detalles, evidentemente, de nuestra conversación. Hemos evocado algunos de los momentos fuertes, importantes, que va a tener durante esa visita. En concreto, porque ya es público, el momento que va a tener en la Sagrada Familia, en Barcelona", ha dicho.