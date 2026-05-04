España se adentra en una semana marcada por lluvias, tormentas y grandes altibajos en las temperaturas

El mes de mayo en España arranca con la inestabilidad atmosférica como protagonista en los cielos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de lluvias, tormentas, granizo, fuertes rachas de viento, nevadas en zonas de montaña y grandes altibajos en las temperaturas a lo largo de los próximos días y, sobre todo, entre lunes y martes y, después, a partir del jueves. Los modelos indican que los chubascos podrían alcanzar amplios puntos del territorio peninsular pero, por el momento, todo apunta a que podrían ser especialmente intensos en la mitad norte del país. En Cataluña, Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias tanto el lunes como el martes por la tarde ante la previsión de tormentas que podrían descargar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas media hora.

El lunes comenzará con cielos muy nubosos en la mitad norte, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas a partir de la tarde. En algunos casos podrán ser intensos, con granizo y rachas fuertes de viento, sobre todo en el área cantábrica y el nordeste. Además, nevará en zonas de montaña a partir de unos 1.700 metros en la Cordillera Cantábrica y de 2.000 metros en los Pirineos. En el sur, el tiempo será más estable, aunque no se descarta algún chubasco aislado en el sureste y Baleares. Las temperaturas bajarán en general, salvo en la zona mediterránea, donde subirán y podrán superarse los 25 °C en áreas como el valle del Guadalquivir.

El martes la inestabilidad se concentrará sobre todo en el norte, donde seguirán las lluvias, tormentas y posibilidad de granizo, especialmente en el Cantábrico oriental y el nordeste durante la segunda mitad de la jornada. La nieve aparecerá en cotas más bajas (alrededor de 1.500 metros) en zonas de montaña. En el resto del país habrá intervalos de nubes y algunos chubascos aislados, mientras que el sur seguirá más estable. Los pronósticos apuntan a un descenso de las temperaturas, que dejarán un ambiente fresco para la época en buena parte del territorio español pero, sobre todo, en el norte peninsular.

Subidas y bajadas en los termómetros

El miércoles se perfila, por ahora, como un día más tranquilo y sin grandes sobresaltos meteorológicos. Aun así, en el norte continuará cierta inestabilidad, con posibles precipitaciones y nieve en montaña. Por la tarde podrían formarse chubascos en zonas montañosas del norte y este. En cuanto a las temperaturas, se notará una ligera recuperación en la mitad sur, con valores más acordes a la época del año y una sensación térmica más suave. Sin embargo, en el norte continuará el ambiente fresco, con temperaturas que seguirán por debajo de lo habitual para estas fechas, especialmente en el interior.

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Los modelos indican que a partir del jueves se registrará un aumento de la inestabilidad debido a bajas presiones cercanas, lo que dará lugar a una mayor probabilidad de chubascos y tormentas en muchas zonas

A partir del jueves, la situación podría volver a complicarse. Los modelos indican un aumento de la inestabilidad debido a bajas presiones cercanas, con mayor probabilidad de chubascos y tormentas en muchas zonas, especialmente en el norte y el este. Estas precipitaciones podrían ser localmente intensas, con granizo y viento fuerte. Las temperaturas variarán según el día y la zona, aunque en general se mantendrá un ambiente algo fresco para esta época del año.

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