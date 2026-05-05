Así es el 'Hondius', el crucero con hantavirus: una expedición para aficionados a la naturaleza con precios de 8.000 a 21.000 euros

El 'Hondius' –el barco en el que se ha detectado un brote de hantavirus que ha causado la muerte de tres personas y que de momento se encuentra confinado en aguas de Cabo Verde– no es un crucero al uso: ofrece una expedición, sobre todo para fotógrafos de la naturaleza y aficionados a la biología y la aventura, con precios exclusivos. Los itinerarios más cortos que realiza este barco, de bandera de Países Bajos, cuestan más de 8.000 euros, mientras que los grandes trayectos, los que incluyen las Malvinas, Georgia del Sur o la Antártida, pueden alcanzar los 21.000 euros por persona.

La compañía, Oceanwide Expeditions, está especializada en viajes a zonas remotas como la Antártida, las Georgias del Sur o el Ártico. Tiene capacidad para 170 pasajeros y 71 tripulantes, incluidos 13 guías especializados y un médico de a bordo.

Viajeros de mediana edad y alto poder adquisitivo

Lejos del cliché del crucerista mediterráneo, sus pasajeros suelen ser viajeros de entre 45 y 65 años, con alto poder adquisitivo, interesados en la naturaleza, la fotografía, la biología, el avistamiento de pájaros y los destinos remotos y extremos. De hecho, su casco está reforzado para navegar entre hielo, con capacidad para romper capas de hasta 80 centímetros de espesor.

El viaje afectado por el brote tuvo dos fases: primero, un trayecto entre Ushuaia y la Península Antártica, del 10 al 31 de marzo; después, una ruta hacia el norte con paradas en Georgias del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y Cabo Verde.

Protocolos y morgues

Los protocolos ante brotes en alta mar incluyen aislamiento, cuarentenas internas, refuerzo de la higiene y coordinación con autoridades sanitarias costeras. Sin embargo, la atención médica a bordo tiene límites, especialmente en travesías por zonas remotas.

Aunque las leyes marítimas no obligan de forma explícita a tener morgue en los grandes buques, la Organización Marítima Internacional sí recomienda que los barcos estén preparados para conservar cuerpos a bordo. En el caso del 'Hondius', esta instalación fue clave, ya que uno de los fallecidos murió el 11 de abril y su cuerpo no fue desembarcado hasta el 24 de abril en Santa Elena.

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