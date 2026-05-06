Las autoridades sanitarias de Cabo Verde no ven urgente trasladar a Canarias el crucero afectado por hantavirus

Las autoridades sanitarias de Cabo Verde han confirmado que los casos sospechosos de hantavirus detectados a bordo del crucero MV Hondius, fondeado frente a la costa de Praia, se encuentran bajo control y no representan un riesgo para la población en tierra. Así lo comunicó el Ministerio de Salud, que ha calificado el nivel de riesgo para el país como bajo.

Según los datos oficiales, no existe evidencia de transmisión dentro del territorio nacional, lo que refuerza el mensaje de tranquilidad lanzado por las instituciones. La vigilancia se mantiene activa dentro de los sistemas nacionales de control epidemiológico.

Pese a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad de España impusieron ayer el traslado a Tenerife del buque 'Hondius' afectado por el brote de hantavirus. Además, el ministerio que dirige Mónica García exige que uno de los pacientes más graves sea evacuado y tratado en el Hospital de la Candelaria, en la isla de Tenerife.

Seguimiento internacional y protocolos activados

La gestión del caso se está llevando a cabo conforme a los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional, con la colaboración de organismos y países implicados. Entre ellos figuran la Organización Mundial de la Salud, así como autoridades sanitarias de Países Bajos y Reino Unido.

Estado de los pasajeros y evacuación prevista

Las autoridades han confirmado que tres pasajeros permanecen clínicamente estables, sin que se hayan detectado nuevos casos entre el resto del pasaje ni la tripulación. Un equipo médico especializado ha accedido al barco para realizar evaluaciones clínicas directas.

Está previsto que los pacientes sean evacuados en las próximas horas mediante ambulancias aéreas ya desplazadas a Cabo Verde. Esta operación se coordina con distintos socios internacionales para garantizar la seguridad y eficacia del traslado.

Sin impacto para la población ni cambios en la ruta

El Gobierno ha reiterado que no hay indicios de contaminación ambiental ni riesgo para la salud pública. La situación, insisten, está siendo “rigurosamente monitorizada y controlada”.

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En este contexto, las autoridades sanitarias también han subrayado que no existe necesidad de desviar el crucero hacia Canarias, por lo que los pasajeros podrán continuar su itinerario según lo previsto una vez finalicen las evacuaciones.

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