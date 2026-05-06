Qué se sabe y qué no sobre el brote de hantavirus y los contagios en el crucero MV Hondius

El crucero 'Hondius' partió el 20 de marzo del puerto de Ushuaia, en la Tierra de Fuego argentina, con 149 personas a bordo: 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación. Entre todos, representan 23 nacionalidades y 14 son españoles: entre ellos, cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana. La expedición se disponían a hacer escala en algunas de las islas más remotas del planeta, con incursiones en la Antártida, hasta acabar en Cabo Verde. Sin embargo, el buque ha acabado confinado tras haberse detectado un brote de hantavirus que, de momento, ha provocado la muerte de tres pasajeros y ha afectado al menos a otros cuatro. ¿Qué sabemos y qué no de este virus? ¿Cómo se contagiaron? ¿Cómo será la repatriación y la atención a los enfermos y pasajeros? ¿Qué medidas se pondrán en marcha? ¿Hay peligro de epidemia?

De momento, el brote de hantavirus ha provocado tres muertes y al menos otros cinco infectados. Entre los fallecidos figura un matrimonio holandés y una mujer alemana. Entre los enfermos graves figura un turista británico ingresado en la UCI de Johannesburgo, el médico del buque, que finalmente no será destinado a Canarias, sino a Países Bajos, y un ciudadano suizo que ya se encuentra hospitalizado en Zúrich. Con este último positivo, la OMS ya eleva a ocho el número de infectados.

La cronología de los hechos es la siguiente: el 6 de abril, 17 días después de haber zarpado, un hombre holandés de 70 años empieza a tener fiebre, dolor de cabeza y abdominal, y diarrea. El cuadro médico se complica y fallece el 11 de abril: los pasajeros viajan con el cadáver a bordo durante casi dos semanas. Finalmente, su cuerpo es repatriado hacia Países Bajos, país de origen, en la isla de Santa Elena –isla remota del océano Atlántico– vía Johannesburgo. Su mujer, que acompaña sus restos mortales, también ha empezado a sufrir síntomas y el 25 de abril muere en la capital sudafricana. Ahí se activan las alertas sanitarias por hantavirus.

Mientras tanto, en el crucero, un turista británico empieza a presentar síntomas compatibles con la neumonía y, al empeorar, es evacuado el 27 de abril desde la isla de Ascensión hacia Sudáfrica, donde ingresa en la uci de un hospital de Johannesburgo. Un día más tarde, el 28 de abril, una mujer alemana dice sentirse mal, desarolla síntomas de neumonía y acaba falleciendo el 2 de mayo, día en el que el paciente británico da positivo por hantavirus.

El 3 de mayo el barco llega a aguas de Cabo Verde. Otros cuatro pasajeros presentan fiebre alta junto con síntomas gastrointestinales. Equipos médicos en Cabo Verde examinan la situación y no dan permiso para desembarcar a los enfermos. Entre los contagiados figura el médico del crucero, que será evacuado a Canarias, y un ciudadano suizo que ya está siendo tratado en Zúrich. Este miércoles, la OMS ha evacuado a tres infectados, entre ellos el médico, a Países Bajos.

Más allá del pasaje, un ciudadano francés está siendo investigado como caso sospechoso de hantanavirus por contacto con el paciente suizo: según las primeras informaciones, viajó en el mismo avión que el caso confirmado que se encuentra bajo tratamiento en Zúrich.

La OMS ha confirmado este miércoles que el hantavirus que ha causado las tres muertes en el crucero es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos. La identificación ha sido posible gracias a una muestra tomada mediante PCR de un pasajero infectado, ha comunicado el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

La principal hipótesis del organismo es que el primer infectado se contagió en Argentina y luego se ha transmitido de persona a persona. La vía más común es inhalar polvo o aerosoles contaminados con orina, heces o saliva de roedores. También puede ocurrir por contacto con esas secreciones en mucosas o heridas, y rara vez por mordedura o arañazo.

No se considera un virus que se transmita fácilmente, como en el caso de la gripe o el cóvid, ya que requiere una convivencia intensa o intercambio de fluidos. Entre sus síntomas figuran la fiebre, los dolores musculares, el dolor de cabeza y abdominal, y la dificultad respiratoria. Su letalidad, sin embargo, es muy elevada, ya que puede alcanzar el 50% de los casos y hasta un 30% en la UCI. Uno de los 'hándicaps' es que no existe un tratamiento farmacológico.

A pesar de que la letalidad del virus es muy elevada, de momento los expertos consultados descartan que estemos frente a una posible epidemia debido a que, en principio, su transmisibilidad es muy limitada. En este sentido, Oriol Mitjà apunta a que el riesgo para Canarias –donde el buque llegará el sábado– es "bajo" para la población general, ya que "en ningún caso estará a poca distancia de los pasajeros". Pero "alto" para el personal portuario y sanitario, que deberán utilizar equipos de protección individual (epis) "adecuados": mascarillas FFP2, batas y gafas.

A la espera de que las autoridades sanitarias expliquen qué protocolos se activarán a la llegada del buque a Canarias y qué atención y medidas recibirán los pasajeros del crucero, infectólogos como Oriol Mitjà han avanzado que el desembarco deberá ser "controlado". En este sentido, explica Mitjà, todo apunta a que se realizará un "triaje de casos y contactos" y se pondrá en marcha una "evacuación hospitalaria" y un " aislamiento respiratorio". Los considerados contactos de riesgo, según Mitjà, deberán hacer una "cuarentena de contactos de tres a seis semanas" –ya que "pueden estar incubando la infección"–. También se llevará a cabo una "desinfección del barco" y se buscarán roedores a bordo.

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El crucero 'Hondius' partió el 20 de marzo del puerto de Ushuaia, Argentina, con 149 personas a bordo: 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación. En el pasaje viajan 14 españoles: entre ellos, cinco catalanes, tres madrileños, un gallego, un asturiano y una valenciana. La expedición, que cuesta entre 15.000 y 24.000 euros y hace escala en islas remotas e incursiones en la Antártida, está lejos del cliché del crucerista mediterráneo: está orientada a aficionados a la naturaleza y a la fotografía de alto poder adquisitivo. La mayoría de pasajeros tienen entren 45 y 65 años.

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