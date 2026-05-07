Contagios
Ingresada la afazata del avión medicalizado que llevó a infectados de hantavirus a Países Bajos
La tripulante formaba parte del operativo sanitario que evacuó al paciente desde Gran Canaria en una segunda aeronave medicalizada
La azafata del avión medicalizado que trasladó a Países Bajos a uno de los pacientes con sintomatología compatible con hantavirus ha sido ingresada con posible infección compatible con el brote, según la información consultada.
La tripulante formaba parte de la aeronave que se hizo cargo del traslado sanitario después de que el primer avión, procedente de Cabo Verde, quedara retenido en el aeropuerto de Gran Canaria por problemas técnicos. Esa nave inicial había trasladado a los pacientes evacuados del crucero MV Hondius, afectados por síntomas compatibles con el brote de hantavirus.
Tras la incidencia detectada en Gran Canaria, los pacientes fueron transbordados a una segunda aeronave medicalizada, que finalmente partió con destino a Países Bajos. El traslado se realizó siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del vuelo.
El primer avión, en Valencia
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la azafata ni sobre las causas concretas de su ingreso. Las fuentes consultadas mantienen que el operativo se desarrolló bajo supervisión sanitaria y con las medidas previstas para este tipo de traslados.
El primer avión medicalizado, que había permanecido en Gran Canaria, despegó posteriormente sin pacientes ni pasajeros a bordo, únicamente con su tripulación y durante su ruta realizó una escala técnica en Valencia para repostar antes de continuar hacia Róterdam.
Suscríbete para seguir leyendo
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
- Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
- Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- Badajoz responde a la llamada de Bótoa en una romería multitudinaria