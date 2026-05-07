Lucía Feijoo Viera

La OMS asegura que no hay riesgo de epidemia por el brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero de expediciones se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19. "Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como el covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", dijo a la prensa la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.