Sara Fernández

Según Robles los españoles (asintomáticos) del crucero infectado con hantavirus irán "voluntariamente" al hospital Gómez Ulla a realizar la cuarentena

Los 14 españoles que viajan en el crucero 'MV Hondius' llegarán a Canarias el domingo y, tras pasar una primera evaluación junto con los pasajeros extranjeros, serán trasladados en un avión militar medicalizado a Madrid, a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Gómez Ulla, donde seguirán una cuarentena cuya duración aún está por determinar. En el caso de los pasajeros asintomáticos, la cuarentena se realizará bajo el consentimiento de cada persona.