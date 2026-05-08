Crisis sanitaria
Estos son los síntomas que presenta la alicantina de 32 años vigilada por posible contagio de hantavirus
Las autoridades sanitarias mantienen bajo observación a la mujer de 32 años ingresada en Alicante mientras esperan los resultados de las pruebas que determinarán si se trata del primer caso de hantavirus detectado en España
Stella López
La paciente de 32 años, que viajó en el mismo avión que una mujer fallecida días atrás tras contraer hantavirus, permanece ingresada en el Hospital Sant Joan de la provincia de Alicante bajo estrictas medidas preventivas. Aunque el contagio todavía no ha sido confirmado, Sanidad mantiene activado el protocolo de seguimiento mientras analiza su evolución clínica.
Por ahora, la mujer presenta un cuadro leve, marcado principalmente por tos e insuficiencia respiratoria ligera. Aun así, los médicos han optado por aislarla en una habitación de presión negativa para reducir cualquier posible riesgo de transmisión mientras se completan las comprobaciones médicas.
En las próximas horas se enviarán muestras al Centro Nacional de Microbiología, organismo encargado de confirmar o descartar la infección. Los resultados podrían conocerse entre uno y dos días después de la recepción de las pruebas. Además, ya se le ha practicado una PCR dentro del dispositivo preventivo establecido por el Ministerio de Sanidad.
Si el diagnóstico fuera positivo
Si finalmente el diagnóstico fuera positivo, la paciente sería derivada previsiblemente al Hospital La Fe de València, centro de referencia en la Comunitat Valenciana para enfermedades infecciosas de alto riesgo y casos que requieren máximo aislamiento.
Las autoridades sanitarias siguen de cerca la situación debido a la relación de la mujer con el vuelo vinculado al crucero MV Hondius, donde se detectaron varios contagios sospechosos. Expertos recuerdan que este virus puede transmitirse a través de secreciones respiratorias, especialmente mediante gotas expulsadas al toser o al hablar a corta distancia.
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad continúa coordinando el operativo de seguimiento de los pasajeros relacionados con el crucero, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud mantiene la vigilancia internacional sobre los casos detectados hasta ahora.
- Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
- Así ha sido el atraco a mano armada en un estanco de Badajoz: 'Fue directa a la trabajadora y le puso la pistola en el abdomen
- Detenido por atracar a punta de pistola un estanco de Badajoz y llevarse 1.000 euros
- Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Salud Pública activa protocolo tras un caso de meningitis en una guardería en Badajoz