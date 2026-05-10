Seguridad
Así es por dentro el avión que ha trasladado a los españoles del MV Hondius
El Ministerio de Defensa ha compartido imágenes del dispositivo sanitario que se utilizó para trasladar a los 14 españoles repatriados desde el crucero MV Hondius
Redacción
El avión del Ejército del Aire que ha llevado a los 14 españoles procedentes del crucero MV Hondius desde Canarias hasta Madrid ha aterrizado este domingo en torno a las tres de la tarde en la base aéres de Torrejón de Ardoz. Desde allí han sido trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde ingresaron sobre las 16.30 horas y permanecerán en confinados durante 42 días.
El Ministerio de Defensa ha hecho públicas unas imágenes de ese traslado aéreo donde se ha podido ver una imagen del interior del avión. En ella se muestra el dispositivo sanitario preparado para ese traslado, con personal del ejército realizando las comprobaciones previas antes de que entraran los pasajeros. Así, en la fotografía se muestra una cápsula de aislamiento y una camilla donde ingresar a cualquier pasajero que tuviera síntomas o se encontrara indispuesto. Este tipo de cápsulas permite mantener aislado al paciente y facilita la intervención del personal sanitario durante el vuelo, reduciendo riesgos y asegurando la asistencia en caso de necesidad.
En la imagen, donde se muestra el complejo dispositivo logístico y médico que requería esta intervención, se ve también cómo se han adaptado los asientos, todos recubiertos de plástico para evitar contagios.
En el grupo repatriado viajan 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Por comunidades autónomas, hay cinco personas de Cataluña, tres de Madrid y tres del Principado de Asturias, además de una procedente de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.
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