Sara Fernández

El mensaje del capitán del 'MV Hondius': "Hemos pasado semanas extremadamente desafiantes"

El capitán del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, Jan Dobrogowski, pidió este lunes que se respete la privacidad de los tripulantes y pasajeros, y agradeció la "paciencia", la "disciplina" y la "bondad" que estos mostraron durante unas semanas que calificó de "extremadamente difíciles". En un mensaje en vídeo compartido por la naviera, Dobrogowski alertó contra "imágenes y palabras sacadas de contexto" que "pueden ser muy dolorosas para las personas a bordo", especialmente cuando ya están sufriendo por el duelo, la preocupación y la incertidumbre".