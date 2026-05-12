Los españoles del crucero con hantavirus podrán terminar en casa una cuarentena que se prolongará hasta el 21 de junio

Los 13 españoles sospechosos y el caso confirmado por hantavirus podrán terminar la cuarentena en casa si los criterios epidemiológicos así lo permiten. El aislamiento se ha fijado desde el 10 de mayo, el mismo día en el que llegaron al hospital militar Gómez Ulla, lo que supone que el correspondiente aislamiento se prolongará, al menos, hasta el 21 de junio, cuando se cumplan los 42 días de incubación máxima del virus.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la cuarentena pueda ser hospitalaria o puede ser domiciliaria, iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica y, por supuesto, a todos los que tengan el mismo caso o la misma evolución epidemiológica les trataremos por igual", señaló ayer la Ministra de Sanidad, Mónica García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En dicho momento, la titular de Sanidad también desveló cuál sería el inicio concreto de la cuarentena. Y es que si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) la fijó inicialmente el 6 de mayo, en España podría ser aún más cautelosa. "En función de si se considera que el contacto estrecho ha sido más tarde, se puede considerar el 10 de mayo, lo que es indudable es que son 42 días", ha explicado. Por tanto, como indicó la determinación exacta del inicio se irá ajustando en función de "la última vez que una de las personas o uno de los contactos haya podido estar en contacto estrecho" con un afectado.

Hasta el momento se han detectado diez contagios, todos ellos asociados al crucero Hondius

Para el seguimiento de la evolución de los españoles, la ministra ha recordado que dentro de una semana se les hará otra PCR; "vamos a hacer un seguimiento por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto", apuntó. Asimismo, no ha descartado en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en nuevos casos, ya que "el periodo de incubación es un periodo suficientemente largo como para que se esté vigilante".

Hasta ahora, solo uno de los españoles ha dado positivo en hantavirus. El hombre ha presentado febrícula durante la noche y dificultades respiratorias. Los otros 13 españoles han dado negativo en las pruebas. Todos ellos continúan en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid.

Un total de diez contagiados

Este positivo eleva a diez el total de contagiados por este brote que comenzó el 1 de abril en el MV Hondius y por el que han fallecido por el momento tres personas, incluido el caso cero. De estos diez casos, todos pasajeros del crucero, tres fallecieron, tres fueron evacuados desde Cabo Verde, otro se encuentra en la UCI en Sudáfrica, otro como hallazgo casual de un pasajero que se había bajado en la isla de Santa Elena para ir a Zúrich (Suiza) y dos más se han detectado tras la repatriación: una mujer en Francia y otro hombre en España.

No obstante, también sigue la búsqueda de sospechosos. Uno de los últimos ha sido un joven italiano que coincidió con la holandesa que falleció en el avión a Johannesburgo y que era mujer del ornitólogo holandés fallecido, el paciente cero.

En este sentido, el Gobierno de Estados Unidos también han descartado que el hombre al que se había diagnosticado con un "positivo leve" o "positivo no concluyente" en Cabo Verde sea paciente de hantavirus. "Finalmente ha dado negativo", reseñó la ministra, que recordó que allí también había dado negativo en una segunda prueba.

En su estancia en Tenerife, el Gobierno de Estados solicitó, tras conocer el resultado "no concluyente" que se le tratara como paciente. Por esta razón, desembarcó del hondius en una lancha aislada y fue trasladado hasta su país en avión medicalizado. Una vez allí ha se ha confirmado el negativo.

Cuando el barco llegó a Tenerife no había ninguna persona con síntomas

García hizo hincapié en que cuando llegó el barco a Tenerife "no había ningún positivo ni ninguna persona con síntomas". No obstante, aclaró, "el periodo de incubación de este virus es suficientemente largo como para que estemos vigilantes. La prueba de que estemos detectando todos estos casos es una prueba más del éxito de la vigilancia epidemiológica que se lleva a cabo".

Cada país impone su cuarentena

Las cuarentenas que se seguirán en los distintos países serán muy diferentes entre sí. Algunos países han decidido ingresar a estas personas en unidades de aislamiento, otros permiten que se haga en sus domicilios y hay un último grupo que tan solo recomienda la cuarentena, pero no vigila su cumplimiento.

Países Bajos: Los ocho neerlandeses evacuados cumplirán cuarenta preventiva de seis semanas en sus domicilios, cuyo cumplimiento se basará en la responsabilidad individual y la comunicación con las autoridades sanitarias sobre su estado de salud. Es decir, deberán medirse la temperatura, pueden salir brevemente de sus casas con mascarilla y la cuarentena no será supervisada. Los ciudadanos de otros países que ya han sido trasladados al país –o llegarán en unos días en el buque–, entre ellos el capitán polaco, Jan Dobrogowski, 38 filipinos, un guatemalteco, una montenegrina, dos indios, un ruso y un portugués, seguirán el mismo protocolo en hoteles y domicilios.

Los ocho neerlandeses evacuados cumplirán cuarenta preventiva de seis semanas en sus domicilios, cuyo cumplimiento se basará en la responsabilidad individual y la comunicación con las autoridades sanitarias sobre su estado de salud. Es decir, deberán medirse la temperatura, pueden salir brevemente de sus casas con mascarilla y la cuarentena no será supervisada. Los ciudadanos de otros países que ya han sido trasladados al país –o llegarán en unos días en el buque–, entre ellos el capitán polaco, Jan Dobrogowski, 38 filipinos, un guatemalteco, una montenegrina, dos indios, un ruso y un portugués, seguirán el mismo protocolo en hoteles y domicilios. Estados Unidos : Los 17 pasajeros repatriados a Estados Unidos en un vuelo llegaron a la base aérea de Offutt (Omaha, Nebraska) donde fueron trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska para aislamiento y evaluación, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

: Los 17 pasajeros repatriados a en un vuelo llegaron a la base aérea de Offutt (Omaha, Nebraska) donde fueron trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska para aislamiento y evaluación, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Reino Unido: Los veinte británicos que viajaban en el barco, junto a un alemán y un japonés, están aislados desde el domingo en el hospital Arrowe Park, en Wirral (oeste de Inglaterra), usado como centro de aislamiento para el covid-19. Hasta el momento ninguno ha dado positivo. Se espera que estén en este centro hasta 72 horas y luego pasen a aislamiento domiciliario por 45 días y no se les permitirá viajar en transporte público a sus casas. Otro británico que dio positivo está siendo tratado en Johannesburgo, y otro más en Holanda. Un tercer británico que dio positivo se encuentra en la isla de Tristán de Acuña, isla británica de ultramar donde reside.

Los que viajaban en el barco, junto a un alemán y un japonés, están aislados desde el domingo en el hospital Arrowe Park, en Wirral (oeste de Inglaterra), usado como centro de aislamiento para el covid-19. Hasta el momento ninguno ha dado positivo. Se espera que estén en este centro hasta 72 horas y luego pasen a aislamiento domiciliario por 45 días y no se les permitirá viajar en transporte público a sus casas. Otro británico que dio positivo está siendo tratado en Johannesburgo, y otro más en Holanda. Un tercer británico que dio positivo se encuentra en la isla de Tristán de Acuña, isla británica de ultramar donde reside. Francia : Con un caso confirmado y hospitalizado, e l Gobierno francés decidió el lunes por la noche endurecer las reglas de aislamiento: "todos los casos de contacto, sin excepción", deberán cumplir "una cuarentena reforzada en entorno hospitalario", tanto las cinco personas que estuvieron a bordo del Hondius como los 22 viajeros que compartieron vuelo con una persona enferma hace quince días.

: Con un caso confirmado y hospitalizado, e decidió el lunes por la noche endurecer las reglas de aislamiento: "todos los casos de contacto, sin excepción", deberán cumplir "una cuarentena reforzada en entorno hospitalario", tanto las cinco personas que estuvieron a bordo del Hondius como los 22 viajeros que compartieron vuelo con una persona enferma hace quince días. Alemania : Se decidió que los pasajeros fueran trasladarlos a sus regiones de origen para someterse a una cuarentena de 45 días -en principio obligatoria- en el hogar bajo supervisión de las autoridades sanitarias municipales. Los seis ciudadanos australianos tendrán que pasar por una cuarentena obligatoria en el centro Bullsbrook para la Resiliencia Nacional, al noreste de Perth, donde permanecerán tres semanas, después de las cuales se reevaluará el procedimiento.

: Se decidió que los pasajeros fueran trasladarlos a sus regiones de origen para someterse a una cuarentena de 45 días -en principio obligatoria- en el hogar bajo supervisión de las autoridades sanitarias municipales. Los seis ciudadanos australianos tendrán que pasar por una cuarentena obligatoria en el centro Bullsbrook para la Resiliencia Nacional, al noreste de Perth, donde permanecerán tres semanas, después de las cuales se reevaluará el procedimiento. Canadá: cuatro canadienses permanecerán en "un lugar predeterminado para autoaislarse" un mínimo de 21 días desde el 6 de mayo, un periodo que será evaluado si siguen sin síntomas. Los tres ciudadanos turcos podrán hacer la cuarentena en sus casos, pero se les hará un test cada 10 días.

permanecerán en "un lugar predeterminado para autoaislarse" un mínimo de 21 días desde el 6 de mayo, un periodo que será evaluado si siguen sin síntomas. Los tres ciudadanos turcos podrán hacer la cuarentena en sus casos, pero se les hará un test cada 10 días. Bélgica : Los dos pasajeros belgas permanecen hospitalizados en la unidad especializada del Hospital Universitario de Amberes. Las autoridades no han precisado el tiempo de cuarentena que tendrán que hacer, aunque los medios hablan de que será domiciliaria.

: Los dos pasajeros belgas permanecen hospitalizados en la unidad especializada del Hospital Universitario de Amberes. Las autoridades no han precisado el tiempo de cuarentena que tendrán que hacer, aunque los medios hablan de que será domiciliaria. Irlanda : En Irlanda no hablan de tiempos. Las dos mujeres irlandeses se encuentran en un centro del Servicio Ejecutivo de Salud (HSE) donde permanecerán "por un periodo de tiempo", según las autoridades irlandesas.

: En Irlanda no hablan de tiempos. Las dos mujeres irlandeses se encuentran en un centro del Servicio Ejecutivo de Salud (HSE) donde permanecerán "por un periodo de tiempo", según las autoridades irlandesas. Dinamarca: Por último, hay dos daneses en aislamiento voluntario domiciliario: uno que viajaba en el crucero y se bajó en Santa Helena y otro que coincidió en el avión con la neerlandesa fallecida y que ha dado negativo tras desarrollar en días pasados síntomas similares a los de la gripe, aunque se ha aislado voluntariamente.

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