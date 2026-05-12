Macron asegura que la situación del hantavirus "está bajo control"

“La situación es excepcional e inédita”, y “las cosas deben tomarse con mucha precaución”, reconocieron este martes la ministra de sanidad francesa, Stéphanie Rist, y varios expertos durante la rueda de prensa sobre obre la evolución del brote de hantavirus que mantiene en alerta a las autoridades.

Francia figura en la lista de los países afectados por este brote, después de detectar a cinco pasajeros de nacionalidad francesa en el crucero MV Hondius; cuatro de ellos han dado negativo en los primeros tests, sin embargo, las autoridades han mostrado este martes una gran preocupación por la única mujer infectada por hantavirus que se encuentra hospitalizada en París en “estado grave”.

Sobre el estado de salud de la paciente, el director en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat de París, Xavier Lescure, confirmó que la mujer infectada con hantavirus se encuentra actualmente intubada en cuidados paliativos, “en la fase más grave de la enfermedad”. "Tiene un pulmón artificial, un sistema de derivación sanguínea que, esperamos, le permitirá superar este difícil periodo mientras el pulmón, afectado por el virus, y la pared vascular se recuperan", detalló Lescure.

Sobre las otras cuatro personas que se encontraban en el crucero, el gobierno informó que “han sido repatriados como parte de una operación médica segura” y permanecen bajo estricta vigilancia sanitaria. “En este momento, cuatro de ellos se encuentran bien y han dado negativo en la prueba”, insistió.

Con el fin de rebajar la preocupación que existe en torno a este virus, Rist aseguró que se ha realizado un rastreo exhaustivo de las posibles “personas contacto” con los viajeros evacuados del barco que, por el momento suman un total de 22, entre los que se encuentran también niños. Todos han sido contactados y están hospitalizados o se encuentran actualmente sujetos a un riguroso seguimiento sanitario. “Ocho ciudadanos franceses fueron identificados en el vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo el 25 de abril, donde viajaba un paciente que falleció poco después”, detalló la ministra.

Confinamiento hospitalario de 15 días

El gobierno francés insiste en que debe seguirse el protocolo de manera rigurosa, aunque subraya que este brote “nada tiene que ver con el Covid-19”. A diferencia de la reciente pandemia, el hantavirus no es desconocido y provoca “entre 100 y 150 infecciones al año” en distintas partes del mundo. Sin embargo, la ministra de sanidad no descarta una mutación del virus, ya que hasta ahora la transmisión se producía de “animales a humanos, y no entre personas”, aunque los expertos recordaron durante la comparecencia un antecedente similar registrado hace años en Argentina.

Ante la falta de respuesta a algunas incógnitas, los expertos muestran cierta preocupación en el “largo periodo de incubación”. Por ello, la cuarentena recomendable “debe ser de 9 a 40 días”.

“En esta etapa, los casos positivos identificados corresponden exclusivamente a pasajeros del crucero MV Hondius. No hay indicios que sugieran una transmisión generalizada del virus en todo el país”, volvió a subrayar Rist.

“Situación bajo control”

Muy lejos de allí, en Nairobi, Emmanuel Macron también quiso rebajar la tensión sobre las últimas noticias en relación al brote e insistió en que la situación está bajo control gracias al gobierno, que ha implementado protocolos extremadamente rigurosos en consulta con los mejores expertos.

Noticias relacionadas

“Ahora es importante que exista una verdadera coordinación europea, lo que significa que los protocolos avancen rápidamente hacia los estándares más exigentes que se han definido, y que la Organización Mundial de la Salud pueda coordinar todo esto como corresponde”, añadió el presidente al finalizar una rueda de prensa en Nairobi, al término de la cumbre franco-africana.