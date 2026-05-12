Los pacientes españoles del crucero podrían terminar la cuarentena en su domicilio "según la situación epidemiológica"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que su departamento haya confirmado el primer caso de hantavirus detectado en España, en un paciente procedente del crucero 'MV Hondius' ingresado en el Hospital Gómez Ulla, que tiene "síntomas leves respiratorios". Con respecto a los 14 españoles del barco, los otros 13 negativos, ha aclarado que en las primeras semanas se hará "un seguimiento muy riguroso y muy estricto" de la cuarentena pero ha admitido que "es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica", ha indicado.

La titular de Sanidad ha defendido los protocolos aplicados a los pasajeros del crucero. Destacó que cuando llegó el buque "no había ningún positivo ni ninguna persona con síntomas". "Ni siquiera cuando les tomamos la temperatura en el buque. Ni uno tenía fiebre", ha dicho.

Baile de fechas

Sobre las diferencias entre la fecha fijada para el inicio de la cuarentena para los pacientes españoles ingresados en el Gómez Ulla -la OMS dice que, para todos, sería desde el 10 de mayo hasta el 21 de junio y Sanidad desde el 6 de mayo hasta el 17 de junio- la ministra ha dicho que es la organización mundial quien la fija y que inicialmente fue el desde el día 6. "Lo que es indudable es que son como mínimo 42 días", ha indicado.

Pero, precisó, según la aparición de casos, "se irá evaluando en las encuestas epidemiológicas cuándo fue la última vez que una de las personas o uno de los contactos haya podido estar en ese contacto estrecho".

Más casos

La ministra ha admitido que, en los próximos días, pueden aparecer contactos que "se conviertan en casos" y ha aclarado que el periodo de incubación -fijado por la OMS en hasta 42 días, de ahí la extensión de la cuarentena establecida para los pacientes- "es suficientemente largo como para que estemos vigilantes".

Hasta ahora, ha actualizado, "tenemos 10 positivos, los 8 que ya conocíamos que estaban en el buque, entre ellos había 3 fallecidos, y luego los dos positivos de la mujer francesa que ahora mismo está con síntomas y que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que está ingresada en el hospital francés y uno de los españoles que está en el Gómez Ulla, que ha dado positivo y tiene síntomas leves respiratorios".

Paciente estadounidense

Frente a las "desinformaciones" que ha habido sobre el positivo de Estados Unidos, señaló que en Cabo Verde se le hizo un análisis a través de dos pruebas, "una que fue no concluyente positiva y otra, negativa". Esa prueba, ha especificado, se le ha vuelto a repetir y ha vuelto a ser negativa, "con lo cual concluimos que desde que hemos empezado esta crisis hemos dado información absolutamente transparente de toda la situación epidemiológica de todos y cada uno de los pasajeros".

Así, ha añadido, "lo atestiguaban los cuatro médicos que iban dentro del buque haciendo las encuestas epidemiológicas. Cuando llegó el buque aquí (a Canarias) no había ningún positivo que considerara la Organización Mundial de la Salud ni el ECDC y no había ninguna persona que tuviera síntomas", ha abundado.

"Y cuando hablo de síntomas no solamente hablo de síntomas respiratorios, ni siquiera cuando les tomamos la temperatura en el buque, una vez atracado o una vez fondeado este buque, no había ni una sola persona que tuviera fiebre. Todos han sido tratados como casos, y teníamos preparado un avión medicalizado ante cualquier escenario posible", ha detallado.

Operativo internacional

Tras días frenéticos, en los que España ha liderado el dispositivo sanitario internacional para evacuar a los pasajeros del buque, García ha dado las gracias a todos los organismos e instituciones que han participado y ha actualizado la situación epidemiológica en torno al hantavirus: "Ha sido una enorme satisfacción poder presumir de nuestro sistema sanitario, de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y de salud pública".

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La titular de Sanidad arrancó su intervención realizando un balance del operativo desplegado por España que finalizó ayer martes e implicó a 23 países y a cientos de instituciones y profesionales coordinadas "en tiempo récord. España ha proyectado una imagen de un país serio, preparado y solidario. Este operativo pasará a la historia y servirá como modelo para futuras crisis sanitarias internacionales. Para mí ha sido un auténtico honor poder mostrar ante las autoridades internacionales lo mejor de nuestro país. Es un éxito del país que somos", ha dicho.

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