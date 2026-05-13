Un estudio español avala que ser madre tras un trasplante de corazón es complejo, pero posible

Por primera vez en España, un estudio multicéntrico, coordinado desde el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, ha recogido y analizado de forma sistemática la experiencia nacional en embarazo tras trasplante cardíaco, y ha concluido que el embarazo en mujeres trasplantadas de corazón, aunque poco frecuente y de alta complejidad, es posible con un adecuado seguimiento médico.

Estos resultados se presentarán el sábado en el 9 Congreso de la Sociedad Española de Trasplante (SET), que se celebra en A Coruña entre el 14 y el 16 de mayo. Recibir un corazón trasplantado ya es, en sí mismo, una segunda oportunidad de vida, dicen los médicos. Lograr un embarazo después es, para muchas mujeres, multiplicarla aún más. Hasta ahora, la escasez de datos nacionales hacía que el asesoramiento reproductivo en estas pacientes se apoyara casi exclusivamente en pequeñas series internacionales.

Importante reto clínico

El embarazo tras un trasplante cardíaco plantea "importantes retos clínicos", tanto para la madre como para el feto, debido a la necesidad de mantener tratamientos inmunosupresores y al riesgo de complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, es posible señalan los expertos.

El estudio, en el que han participado otros siete hospitales del territorio nacional, recoge 16 gestaciones en 14 mujeres trasplantadas

El estudio recoge 16 gestaciones en 14 mujeres trasplantadas, la mayoría con trasplante cardíaco aislado. La edad media en el momento del parto fue de 35,5 años, y el intervalo entre el trasplante y el embarazo fue de aproximadamente ocho años, lo que refleja que estos embarazos suelen planificarse tras un periodo prolongado de estabilidad clínica.

Cardiopatía congénita

La cardiopatía de base más frecuente de las mujeres trasplantadas fue la congénita, seguida de la miocardiopatía periparto. Una causa, esta última, especialmente llamativa, apuntan los médicos, ya que en estos casos el propio embarazo previo fue el desencadenante del trasplante. Esta circunstancia convierte el seguimiento posterior en un reto clínico "de singular complejidad". La mayoría de las gestaciones fueron planificadas, "lo que pone de relieve la importancia del asesoramiento médico previo".

Los resultados del estudio, indica la sociedad científica, permiten caracterizar mejor el perfil de estas pacientes y aportan información relevante para la toma de decisiones clínicas, tanto en la planificación del embarazo como en el seguimiento durante la gestación.

De alto riesgo

Aunque el embarazo en mujeres trasplantadas de corazón sigue considerándose de alto riesgo, estos datos sugieren que, con una adecuada selección de las pacientes y un control estrecho por equipos especializados, puede llevarse a cabo con resultados favorables.

En el trabajo han participado, junto a La Fe de Valencia, otros siete hospitales del territorio nacional: el Universitario Reina Sofía (Córdoba); el Hospital Universitario Puerta de Hierro y el Gregorio Marañón (Madrid); el Hospital Universitario Central Asturias (Oviedo); el Virgen del Rocío (Sevilla) y el Hospital Universitari de Bellvitge y el Clínic de Barcelona.

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El 9º Congreso de la Sociedad Española de Trasplante reunirá en A Coruña a unos 500 especialistas de todo el país y el ámbito internacional para abordar los principales avances en trasplante de órganos sólidos, desde los aspectos clínicos hasta las nuevas estrategias de prevención y tratamiento, y la mejora de los resultados y la disponibilidad de órganos.

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