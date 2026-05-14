Un estudio en un paciente suizo desvela que el hantavirus puede permanecer hasta seis años en el semen

Uno de los pocos estudios que se han hecho sobre la capacidad de reproducción del hantavirus, que ha desatado una alerta sanitaria internacional tras el brote registrado en el crucero MV Hondius, arroja un dato inesperado: el virus puede permanecer hasta seis años en el semen. Así se determinó tras un largo seguimiento de científicos suizos a un paciente, de 55 años, que había viajado a pie desde Ecuador a Chile en 2016 y enfermó a su regreso al país.

El artículo, de 2023, se publicó en una edición especial (libro recopilatorio) de artículos científicos en la revista Viruses. Está firmado por distintos investigadores del Instituto de Microbiología, Centro Hospitalario Universitario y Universidad de Lausana o el Instituto de Enfermedades Infecciosas, de la Universidad de Berna, entre otros.

Rata arrocera

En el trabajo se desgrana que el ortohantavirus andino (ANDV), endémico en Chile y Argentina y causante del brote en el crucero, que partió de este último país, se detalla que el reservorio principal de ANDV es la rata arrocera pigmea de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus).

La transmisión a los humanos ocurre principalmente por inhalación de aerosoles que contienen el virus provenientes de excreciones de roedores como orina, heces y saliva. Como excepción entre los hantavirus, se ha demostrado la transmisión de persona a persona para el ANDV, y es probable que la transmisión del virus ocurra durante la fase prodrómica de la enfermedad o poco después. "Ser pareja sexual de un paciente, dormir en la misma habitación que él y la exposición a fluidos corporales de un paciente son factores de riesgo para infecciones secundarias", se explica.

Cuando infecta a humanos, el ANDV puede causar una enfermedad grave llamada síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), describen los autores. Tras síntomas inespecíficos, la infección puede progresar a un síndrome de fiebre hemorrágica combinado con insuficiencia cardiopulmonar hiperaguda. La tasa de letalidad oscila entre el 25 % y el 40 %, dependiendo del brote.

De Ecuador a Chile

En 2016, explican los autores, informaron sobre dos casos importados, graves pero no mortales, de HCPS debido a la infección por ANDV en Suiza. En el estudio, presentan un seguimiento de seis años de la detección de ARN viral en muestras de semen de un paciente varón y caracterizan los títulos de anticuerpos neutralizantes (nAbs) en suero mediante una prueba de neutralización de pseudoviriones.

El hombre, de 55 años, había viajado a pie desde Ecuador a Chile entre septiembre y noviembre de 2016 y enfermó a su regreso a Suiza en diciembre de 2016. Se realizó un seguimiento a largo plazo de la carga viral, la determinación de los títulos de anticuerpos y el análisis de la secuencia viral en muestras de sangre y/o semen durante su enfermedad y hasta 71 meses después de la infección.

Muestras de semen

"Proporcionamos análisis del genoma completo del virus presente en muestras de semen poco después del inicio de los síntomas y seis años después del inicio de los síntomas. Se intentó aislar el virus, pero no se logró en ninguna de las muestras ni en los sistemas de cultivo utilizados", detallan.

"Dado que los testículos son sitios inmunológicamente privilegiados, el virus puede persistir en este órgano en ausencia de replicación activa. Muchos factores pueden influir en la persistencia, incluidos factores asociados al virus, como el nivel de viremia, la estabilidad estructural del virus y la capacidad del virus para replicarse dentro del tracto reproductivo masculino", indican los autores.

Tracto reproductivo

Los mecanismos de evasión inmunitaria y los factores del huésped también pueden contribuir a la persistencia, abundan, "incluidos los mediadores inflamatorios que alteran la permeabilidad de la barrera sanguínea, la inmunosupresión sistémica, la respuesta inmunitaria del tracto reproductivo masculino o la presencia de enfermedades de transmisión sexual", abundan los científicos suizos.

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"Hasta donde sabemos, este es el primer informe de un virus del orden Bunyavirales -una clase de virus que infectan animales, plantas u hongos- que persiste durante casi seis años en las muestras de semen de un paciente. La limitación de este estudio radica en el pequeño tamaño de la muestra. Aún queda por determinar si la persistencia se produce en una población mayor de supervivientes a largo plazo de la enfermedad del virus Andes", concluye el trabajo.

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