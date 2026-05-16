La prueba piloto de la DGT haciendo exámenes prácticos en sábado, aprueba con nota: "He esperado 5 meses"

Silencio y nervios antes de empezar, explosión de emociones entre los alumnos al acabar. Pero, a grandes rasgos, satisfacción generalizada entre alumnos y profesores por la iniciativa. La prueba piloto de la DGT en Lleida, consistente en hacer 300 exámenes prácticos para el carnet de conducir en un solo sábado, aprobó con buena nota.

“He tenido que esperar mucho para examinarme, cerca de cinco meses”. Se lo cuenta a EL PERIÓDICO Nare Jied, un joven de 19 años que vive en Mollerussa, a unos 30 kilómetros del polígono de Lleida en el que le tocó examinarse. Es el principal motivo por el que la DGT puso en marcha esta iniciativa: tratar de reducir el tapón de 5 mil alumnos que esperan para subir a examen práctico, debido a la escasez de funcionarios operativos en la provincia.

“He hecho una práctica de 45 minutos antes del examen y sí que me he notado nervioso. Pero creo que son los mismos nervios que tuve antes de subir al teórico. Es algo normal”, proseguía, reconociendo que este experimento del examen en sábado le ha ahorrado unas semanas más de espera: “A mí me tocaba examinarme la última semana de mayo. Pero cuando me llamaron de la autoescuela para decirme que había la posibilidad de subir hoy, le dije que me apuntase de inmediato”.

Nare Jied, de Mollerussa, ha tardado cinco meses en poder subir a examen. / DLF

Alumnos jóvenes

Su compañero en la Autoescuela Trailer, un joven de 18 años llamado Nil Solé y residente en Bellvís (a 15 minutos de Mollerussa), no ha tenido que esperar tanto. La razón es que se anticipó: “Me saqué la teórica con 17. Acabo de cumplir los 18, el pasado día 6. Cuando me dijo la profesora que podía subir ya, me tiré a la piscina, porque yo sólo llevo ocho o nueve prácticas. A ver qué tal se da. Hay nervios. También he hecho una práctica antes del examen y parecía que no sabía conducir. Pero le dije a la ‘profe’ que si ella me veía preparado, quién soy yo para llevarle la contraria”, asegura. El perfil de alumno de no más de 20 años fue el más representativo de la jornada.

Nare y Nil sólo tardaron media hora en llegar desde su casa hasta el lugar del examen. Peor lo tuvieron los ‘Oriols’: Oriol Xandri y Oriol Travesset, dos alumnos de 18 años que se están sacando el carnet en la Autoescuela Viladrich de Solsona. Cerca de hora y media de trayecto hasta el Neoparc de Lleida donde han hecho el examen. Fue una de las principales quejas de las autoescuelas de la provincia ilerdense, que se quejaban de que la DGT convocó la prueba en la ciudad de Lleida, descuidando los otros territorios de la provincia, como La Seu d’Urgell, La Pobla de Segur, Vielha o la referida Solsona.

Nil Solé, de Bellvís, ha cumplido 18 años en mayo y ha decidido subir a examen. / DLF

Jornada sin incidencias

Xandri ha esperado ‘sólo’ un par de meses desde que ha empezado a hacer las prácticas, porque también fue previsor y se apuntó a la teórica cuando tenía 17 años. Travesset, por su parte, se la ha jugado subiendo a examen “habiendo hecho sólo tres prácticas, porque ya sabía conducir”. Ambos han aprobado y ya tienen coche esperando en casa. “En mi caso en el mecánico, que lo están poniendo a punto”, matiza Xandri.

Su profesor de autoescuela es Raül Viladrich, presidente de la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC), que a pesar de haber señalado previamente los puntos a mejorar de esta iniciativa de Tráfico, sacó un balance positivo de la experiencia: “Se podría haber hecho mejor, pero bienvenidas sean todas las ideas para aliviar este tapón. La jornada se ha desarrollado con normalidad, bien organizado y con las escuelas examinando. Nada que objetar”.

La jornada se ha desarrollado con normalidad, bien organizado y con las escuelas examinando". Raül Viladrich — Presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya

El incremento de exámenes respecto a los días laborables, donde hay cuatro funcionarios que hacen 12 pruebas cada uno (frente a los 15 examinadores haciendo 20 pruebas cada uno en toda la jornada de este sábado) tampoco provocó caos circulatorio en la ciudad, dado que se eligieron dos puntos (Neoparc y Til·lers) con poco tránsito en la ciudad.

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El balance de la experiencia, por tanto, ha sido positivo. Eso indica que se llevará a cabo en otras ciudades españolas a partir de ahora. El problema es que Lleida va a seguir teniendo más de 4 mil alumnos a la espera de subir a examen.

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