Puy Du Fou España confirma enterramientos irregulares de animales fallecidos: tres trabajadores despedidos.

El parque de Toledo Puy Du Fou España se ha visto envuelto en una complicada polémica, tras las informaciones de distintos medios de comunicación en las que se denunciaba irregularidades en el cuidado y gestión de los animales dentro del parque. La compañía anunció una investigación interna para conocer los detalles de estas actuaciones, que se centraban sobre todo en el enterramiento irregular de las especies fallecidas en el recinto. Ahora la empresa ha dado a conocer el resultado de esa investigación.

Puy Du Fou reconoce irregulares al enterrar animales fallecidos en el parque

Desde Puy Du Fou España en Toledo, explican que han realizado una revisión exhaustiva de sus procedimientos internos de bienestar animal. Tras recabar y analizar la información interna pertinente, han sacado importantes conclusiones sobre los hechos de los que se les acusan.

La compañia reconoce enterramientos irregulares en su parque en un comunicado que han compartido en el día de hoy: "Se ha detectado que algunos responsables del equipo de animales han llevado a cabo irregularidades aisladas relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas para la retirada y gestión de cadáveres de animales fallecidos".

La compañia Puy Du Fou reconoce enterramientos irregulares en su parque / Puy Du Fou

Estas irregularidades se basaban en el enterramiento de animales dentro del recinto del parque, al margen de la legislación. Desde la compañía han querido aclarar que estas actuaciones fueron en relación con animales que todavía se encontraban dentro del plazo legal para su identificación y registro o pertenecían a especies cuya normativa no exige comunicación individual de baja ante la Administración.

Puy Du Fou también ha querido dejar claro en el comunicado que con la investigación no tienen constancia que estos sucesos hayan ocurrido después de julio de 2025. Además de que en otoño del año pasado realizaron inspecciones técnicas en las que no vieron otras irregularidades.

El parque temático de Toledo condena rotundamente estas prácticas individuales que han detectado. Tampoco comparten el tono y las expresiones contenidas en algunos de los mensajes difundidos, añadiendo que son contrarios a su normativa vigente y los procedimientos internos, además de con sus valores relacionados con el bienestar de los animales dentro de la empresa.

Otro punto que la compañía ha querido aclarar es la imagen difundida en la que aparecen varios vehículos y se trataba de un supuesto desenterramiento de animales dentro del recinto. La investigación interna ha aclarado que no tenía nada que ver con este tema, sino que se trataba de trabajos específicos del equipo de bomberos del parque entre finales de octubre y finales de noviembre de 2025. Eran tareas de tratamiento de restos de poda y localización de una antigua tubería de agua en desuso.

Puy Du Fou explica que son acciones aisladas y que no responden a sus valores / Puy Du Fou

Puy Du Fou ha querido dejar claro que su compromiso por el bienestar de los animales es total y que cuentan con un gran equipo de profesionales para que se encuentren en las mejores condiciones. Con su investigación, ha querido ver si las conductas eran las más adecuadas, siendo una de las grandes prioridades de la compañía. Han recordado que trabajan con veterinarios externos y que los trabajadores cuentan con formación para el trato a cada especie que viene de parte de la entidad INOKUA y exigido por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

Puy Du Fou despide a tres trabajadores por las irregularidades en el trato de los animales

La empresa temática también ha compartido las medidas que ha tomado conociendo esta situación: "Puy du Fou España acordó la suspensión cautelar de tres integrantes del equipo de animales y, una vez concluido el proceso y a la vista de los hechos acreditados, ha decidido extinguir la relación laboral de estos tres empleados, al considerar que no han cumplido con los procedimientos internos de bienestar animal". Así el parque confirma el despido de tres de sus trabajadores.

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Además, se ha comprometido a nuevas acciones, como el refuerzo de los protocolos internos de supervisión, fortalecer la comunicación con las autoridades, mejorar las instalaciones del cuidado de los animales o implantar un sistema interno de seguimiento del desarrollo de los animales. Además, han anunciado la creación de un Comité de Bienestar Animal que se encargará de analizar las prácticas de trabajo y el cuidado de cada especie