Lucía Feijoo Viera

Una cría de hipopótamo pigmeo disfruta de su primer baño al aire libre en Berlín

El Zoologischer Garten Berlin ha mostrado las primeras imágenes de una cría de hipopótamo pigmeo disfrutando de su primer baño al aire libre apenas diez días después de su nacimiento. En el vídeo difundido por el zoológico se puede ver a la pequeña, nacida el pasado 9 de mayo y todavía sin nombre, moviéndose con tranquilidad en el agua bajo el sol. Según los responsables del centro, la cría evoluciona favorablemente y gana peso de forma constante. En el último control alcanzó ya los 10 kilos, casi el doble de lo que pesaba al nacer. El zoológico recuerda además que los hipopótamos pigmeos son animales solitarios y que será la madre, Debbie, quien se encargue sola de la crianza de la pequeña durante sus primeros meses de vida.