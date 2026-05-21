El Reino Unido y España lanzan una nueva coalición internacional contra la violencia machista

El Reino Unido ha anunciado junto a España y otros seis países la creación de una nueva coalición internacional contra la violencia machista. El objetivo de la alianza, bautizada como 'Coalition to End Violence against Women and Girls', es compartir conocimientos y trabajar conjuntamente en labores de prevención para poner fin a lo que califican como una “emergencia global”. Además de estos dos países, también se han sumado al proyecto Sudáfrica, Brasil, Australia, Marruecos, Jamaica y Bosnia Herzegovina.

Los países miembros se han propuesto llevar a cabo “acciones prácticas” para reducir los elevados índices de violencia machista en el mundo, la cual afecta a una de cada tres mujeres, además de explorar nuevas formas de combatir los crecientes abusos a través de internet y de las redes sociales. La coalición también prevé aunar esfuerzos para prevenir la violencia sexual en zonas de conflicto y en situaciones de crisis humanitaria, en un momento de creciente tensión en el plano internacional.

Conferencia en Londres

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, presentó este miércoles la nueva alianza en la Global Partnerships Conference, celebrada estos días en Londres. “Me complace enormemente poner en marcha esta coalición junto con países de todo el mundo que comparten nuestra ambición. Porque, desde el Reino Unido hasta Brasil, pasando por Sudáfrica y más allá, las mujeres merecen vivir sin temor a la violencia. Y porque no puede haber paz, seguridad ni prosperidad para ninguno de nosotros hasta que eso sea una realidad”, ha asegurado Cooper.

La creación de esta coalición se suma a los esfuerzos del Gobierno británico por poner en marcha un plan nacional para frenar la violencia machista, el cual aspira a reducir a la mitad los delitos contra las mujeres y las niñas en la próxima década. El Reino Unido organizará, además, una cumbre sobre este asunto el próximo año en la que confía en arrancar nuevos compromisos a la comunidad internacional para luchar conjuntamente contra este problema.

Emergencia global

“La violencia contra las mujeres y las niñas es una emergencia mundial, no solo una emergencia nacional. Estamos decididos a trabajar más allá de las fronteras para garantizar que la seguridad de las mujeres sea una prioridad a escala global”, ha señalado la ministra. “Me aseguraré de que se escuchen sus voces y lucharé para acabar con la violencia en favor de cada una de ellas, así como para proteger a las cerca de una de cada tres mujeres en todo el mundo que sufrirá abusos sexuales o físicos a lo largo de su vida”.

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Los países miembros compartirán sus conocimientos en la materia con el objetivo de redactar y desarrollar planes de acción a nivel nacional que ayuden a prevenir la violencia, proteger a las víctimas y perseguir a los abusadores con mayor contundencia. Un ejemplo de este trabajo conjunto ha sido la visita a Londres este martes de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, para conocer de primera mano el uso de herramientas digitales de evaluación de riesgos por parte de la policía británica para identificar a los potenciales abusadores y prevenir nuevos delitos.

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