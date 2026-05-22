El excomisionado del Gobierno para la dana declara ante el juez por la presunta falsificación de su título educativo

El excomisionado del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, comparece hoy ante el Juzgado de Instrucción 4 de València en calidad de investigado por la presunta falsedad documental cometida en 1983 del título de diplomado en archivística y biblioteconomía, que presuntamente le permitió ascender en la escala de funcionario en la Diputación de València. El titular del Juzgado de Instrucción 4, el magistrado Jorge Martínez Ribera, decidió citarlo a declarar el pasado 12 de mayo después de que la sección tercera de la Audiencia de València corrigiera la decisión del juez de acordar el sobreseimiento libre (definitivo si hubiera sido firme la decisión) de la investigación por falsedad documental contra José María Ángel. Una decisión que adoptó porque consideraba que "los hechos denunciados están notoriamente prescritos (....) cuanto menos hace 30 años”. En su primera comparecencia judicial por esta cuestión, José María Ángel puede acogerse a su derecho a no declarar, por su condición de investigado, una situación procesal que también le concede la posibilidad de mentir en defensa propia.

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana ha elegido para su defensa al experimentado y reputado abogado Javier Boix, que logró la absolución a Camps en el primer juicio de la Gürtel por la pieza de los trajes, pero no logró evitar la condena para el siete veces conseller, Rafael Blasco, condenado en todas las piezas abiertas por el desvío de las ayudas a la cooperación. Como acusaciones, figuran en estas incipientes diligencias previas la Diputación de València y el grupo parlamentario popular de las Corts. El pseudosindicato Manos Limpias, que presentó la denuncia original, ha sido apartado de la causa por no pagar la fianza de 6.000 euros que se exige a todas las entidades que aspiran a ejercer la acusación popular en las causas penales.

Las diligencias previas abiertas por un presunto delito de falsedad contra José María Ángel, figura un informe de la Guardia Civil de València en el que confirman que el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales no aparece ningún título a nombre de José María Ángel, quién sí declaró en una comparecencia ante los agentes que estuvo matriculado en el curso 1975-1976 en la Facultad de Geografía e Historia, aunque "no completó los estudios y, posteriormente, solicitó el traslado a Madrid, (especialidad sociología)" que tampoco completó, según recoge un informe de la Guardia Civil, incorporado a la causa. Ángel también aseguró en esta comparecencia que no reconocía como suyo el título de "Diplomatura archivística y Biblioteconomía", supuestamente expedido en València el 2 de septiembre de 1983 y que figuraba a su nombre en el expediente laboral de la Diputación de València.

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La Universitat de València confirmó a Levante-EMV que en 1985 -cuando presuntamente se habría presentado el documento- no había ninguna diplomatura con el nombre "Archivística y Biblioteconomía", ya que no fue hasta 1990 cuando se creó la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, que es el antecedente de la actual carrera de Información y Documentación.

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