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Seísmo

Un terremoto de magnitud 4,8 se siente en distintos municipios de Gran Canaria

Testigos de municipios como Santa Brígida, Tejeda, Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria confirman haber notado el movimiento sísmico en la mañana de este viernes

Terremoto, este viernes, al norte de Gran Canaria.

Terremoto, este viernes, al norte de Gran Canaria. / INVOLCAN

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Vecinos de distintas zonas de Gran Canaria aseguran haber sentido un terremoto en la mañana de este viernes, 22 de mayo.

Los testimonios proceden de distintos muninicipios como Tejeda, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria en otros lugares.

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que se ha registrado a las 9.50 horas de hoy un terremoto de magnitud preliminar 4,8 en la escala de Richter, localizado al norte de la isla de Gran Canaria.

INVOLCAN aclara que este espisodio "no tiene relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife".

Alrededor de media hora antes, a las 9:15 horas de hoy viernes, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó otro terremoto a una profundidad de cuatro kilómetros y con una magnitud de 2,1 en el Océano Atlántico, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Epicentro en el mar al norte de Gran Canaria

El epicentro del movimiento sísmico se ha localizado en el mar, a 30 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria.

Tres terremotos durante la mañana

Además del episodio sísmico que ha tenido lugar cuando faltaban diez minutos para las diez de la mañana de este viernes, se han producido otros dos con posterioridad.

A las 10:24 horas se detectó otro terremoto de una magnitud de 2,2 en el Océano Atlántico, también al norte de Gran Canaria.

A las 10.43 horas de hoy viernes ha habido otro terremoto al norte de Gran Canaria, según el IGN. El movimiento ha sido de 3,3 y a 30 kilómetros de profundidad en el mar.

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En estos dos últimos casos no ha sido sentido por la población.

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