Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 26 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 26 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 6, 23, 25, 35 y 37, y las estrellas 6 y 12.
El código del Millón ha sido el CJL89675.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado intervenido en Badajoz
- La Policía Nacional vincula al detenido en el Guadiana con los episodios violentos por ajustes de cuentas en Badajoz
- Detenido tras lanzarse al Guadiana cuando huía de la policía en Badajoz
- Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un bar durante una persecución en Badajoz
- Dream Planet revoluciona el ocio en Badajoz: 'Vienes aquí y no quieres ni salir
- Un incendio calcina dos vehículos en la barriada de San Roque en Badajoz
- Aparece sano y salvo el joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros (Badajoz)
- Incendio en el descansillo de un bloque de viviendas en Suerte de Saavedra en Badajoz