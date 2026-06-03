Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Investigan la muerte de una bebé por quemaduras mientras la bañaba la expareja de su madre

Era Lunes Santo y su expareja bañó a la niña de 14 meses como otras veces. Al llegar al hospital en Sevilla se activó el protocolo de violencia infantil. Seis operaciones e injertos de piel en dos agónicos meses hasta fallecer por infecciones. Ahora mismo están abiertas todas las hipótesis y el hombre sigue en libertad. La autopsia de la pequeña Leyre será crucial. Más información