El primer positivo de hantavirus se encuentra ya en su casa tras recibir el alta

El primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo se encuentra ya en su casa tras haber sido dado de alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hombre, de 70 años, será sometido ahora a un seguimiento clínico durante los seis próximos meses para controlar posibles secuelas y monitorizar su evolución, ya que los estudios más recientes sobre hantavirus Andes, la cepa con la que resultó contagiado, muestran que la detección del virus en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica.

El paciente ingresó en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla el pasado 11 de mayo, un día después de haber desembarcado del MV Hondius en el Puerto de La Granadilla de Tenerife. Tras el alta, no deberá guardar cuarentena, como sí deben hacer los otros 12 pasajeros considerados contactos estrechos, que siguen negativos y asintomáticos.

Hay además otro positivo en la Uatan del Gómez Ulla, cuyo contagio se confirmó el pasado 25 de mayo; aunque estaba asintomático, en las últimas horas ha desarrollado febrícula, por lo que se le aplicarán los mismos criterios cuando reciba el alta que al anterior. Es decir, tendrá que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas, según el protocolo que acaba de actualizar la Comisión de Salud Pública.

Durante los seis meses posteriores a su alta, se les tomarán muestras de sangre mensuales hasta obtener un resultado negativo. Además, dado que el virus puede persistir en semen por largos periodos de tiempo, se recomienda que eviten las relaciones sexuales sin protección durante, al menos, 4 meses posteriores al inicio de los síntomas.

Igualmente, deben evitar todas aquellas actividades que pueden conllevar un riesgo de contacto con sangre, como hacerse extracciones u otras acciones en entornos sanitarios, así como limitar los deportes de contacto y otros donde pueda haber riesgo de sangrado. Esta medida terminará cuando tenga una prueba PCR negativa en sangre.

Por su parte, los considerados contactos, los otros 12 pasajeros del buque aislados en el Gómez Ulla y las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron avión con una de las fallecidas, deberán completar el periodo máximo de cuarentena, que es de 42 días. No obstante, a los 28 días, si persiste su situación favorable, pueden continuar haciendo la cuarentena en sus casas; si en esos últimos 14 días de aislamiento siguen asintomáticos, se les tomará una muestra al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología.

Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.