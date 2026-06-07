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Carolina Marín ante el papa: "El deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz"

Carolina Marín ante el papa: "El deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz"

Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO | Foto: José Luis Roca

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Carolina Marín ante el papa: "El deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz"

Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO | Foto: José Luis Roca

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La atleta y campeona olímpica Carolina Marín ha afirmado ante el papa León XIV que "el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz", en el evento celebrado en el Movistar Arena de Madrid con el mundo de la cultura, la economía, el arte y el deporte.

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