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Carolina Marín ante el papa: "El deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz"
La atleta y campeona olímpica Carolina Marín ha afirmado ante el papa León XIV que "el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz", en el evento celebrado en el Movistar Arena de Madrid con el mundo de la cultura, la economía, el arte y el deporte.
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