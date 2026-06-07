Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO | Foto: José Luis Roca

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El papa León XIV apela a un diálogo social que signifique "encuentro, escucha, diálogo y respeto"

El Papa León XIV ha apelado a un diálogo social, que ha comparado con "el arte de tejer redes" -nombre del acto que preside en el Movistar Arena de Madrid- y que debería significar "encuentro, escucha diálogo y respeto". Más información