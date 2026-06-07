La reunión del Papa con las víctimas de la pederastia no aplaca el malestar de las principales asociaciones

León XIV se reunirá este lunes, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, con un grupo de víctimas de la pederastia en la Iglesia, en un encuentro que tendrá carácter privado, según ha trascendido este domingo después de que el Vaticano confirmara el viernes que el Pontífice finalmente sí se reunirá con personas que sufrieron en su infancia o adolescencia abusos sexuales por parte de algún religioso. Hasta pocas horas antes de su llegada, la Iglesia mantenía silencio sobre uno de los asuntos más espinosos de la visita, dado que en España la gestión del escándalo aún está viva y despierta heridas.

Según ha trascendido, el encuentro se celebrará a primera hora de la tarde de este lunes, tras la comida con los obispos en Nunciatura y antes de su salida del Papa al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena. La Iglesia no quiere dar detalles sobre la cita para preservar la intimidad de las víctimas que asistan, aunque algunas voces apuntan que ha sido un encuentro organizado por el Arzobispado de Madrid, institución que ha invitado a personas que se han acogido a Repara, el plan de reparación puesto en marcha por la Archidiócesis en 2020.

Pero que el encuentro sea a puerta cerrada, sin luz y taquígrafos y sin invitar a las principales asociaciones de víctimas no satisface a estos colectivos. De hecho, el portavoz de Reparación Integral YA, Miguel Hurtado, primer denunciante del escándalo en la Abadía de Montserrat e impulsor de la ley de imprescriptibilidad, ha protagonizado este domingo una 'performance' ante una silla vacía, con la imagen del papa, delante de la Nunciatura, para denunciar "la falta respuesta institucional" de la Iglesia a las demandas de las víctimas.

"Resulta indignante comprobar cómo mientras el Papa mantiene una política de puertas abiertas para políticos, empresarios y diversos poderes fácticos españoles, adopta simultáneamente una postura de puertas cerradas a cal y canto para los supervivientes de pederastia clerical". Hurtado ha pedido por carta al Pontífice que no visite Monserrat, a su juicio "la zona cero de la pederastia clerical y la primera institución que se ha declarado insumisa moral, negándose a implementar el acuerdo de reparación Iglesia-Estado". Pero sus peticiones han caído en saco roto. El Pontífice visitará Montserrat el miércoles 10 de junio.

La protesta

A su vez, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR); AVA Navarra; Lulacris; Justice Initiative España y la Plataforma de Víctimas de Patxi Ezkiaga del colegio La Salle de Donostia, mantienen su concentración, ante la Nunciatura, para este lunes a las diez de la mañana, donde han convocado a los medios de comunicación para expresar su "indignación" por el tratamiento que están recibiendo por parte de la Iglesia española en la gestión de la visita del Papa a España.

"Nos parece que ha tenido una oportunidad de hacer las cosas bien y lo han hecho fatal, porque no han tenido en cuenta a víctimas y asociaciones de víctimas que hemos dado la cara y tirado de un carro que ha fructificado en el acuerdo Iglesia-Estado. Hay muchas víctimas que se sienten humilladas, maltratadas, dejadas y esto con la Iglesia se ha convertido en una costumbre y un atropello", indica Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR a EL PERIÓDICO. También Hurtado estará este lunes delante de Nunciatura expresando su malestar.

"Sigue siendo una herida abierta"

Pese al intento de la Iglesia española de pasar de puntillas sobre este tema, León XIV tuvo que hacer referencia a los abusos ya en el vuelo que le trasladó de Roma a Madrid, ante las preguntas de los periodistas. "Sigue siendo una herida abierta", contestó al respecto. También aclaró que se reuniría con algunas víctimas pero "no todas", al tiempo que reiteró su "compromiso" y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra.

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En este contexto, durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid, el Rey Felipe VI se refirió a este tema, mencionando por primera vez el "dolor" causado por los abusos y alabando la "firmeza" del Pontífice para acabar con esta lacra.

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