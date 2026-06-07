Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Todo listo en Cibeles para la Santa Misa del papa

El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España. La jornada del Papa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita.