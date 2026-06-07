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Todo listo en Cibeles para la Santa Misa del papa

Todo listo en Cibeles para la Santa Misa del papa

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Todo listo en Cibeles para la Santa Misa del papa

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

MADRID
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El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España. La jornada del Papa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita.

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