Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Víctimas de abusos, al Papa León XIV: "No nos evite, escúchenos y dialogue con nosotros"

El presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) Juan Cuatrecasas, ha pedido al papa León XIV que “no nos evite, escúchenos y dialogue con nosotros”, en declaraciones a los periodistas este lunes, en las inmediaciones de la Nunciatura, donde se aloja el pontífice durante su estancia en Madrid. Las víctimas necesitamos su apoyo y su colaboración, ha dicho Cuatrecasas, que ha pedido al papa un “compromiso definido con las víctimas de abuso sexual” en el seno de Iglesia. “Solo desde la verdad se puede avanzar” hacia una reparación justa, ha señalado.