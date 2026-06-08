El Papa se reúne con seis víctimas de la pederastia después de animar a los obispos a responder ante la "plaga" de los abusos

León XIV se ha referido este lunes, por primera vez en España, al escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia. Aunque en su histórico discurso ante el Congreso ha obviado el tema, poco después, en su visita a la sede de la Conferencia Episcopal, sí se ha referido al espinoso asunto. Ha instado a los obispos y a toda la "comunidad eclesial" a responder ante esta "plaga" con "escucha, verdad, justicia, reparación y un compromiso cada vez más decidido en prevención y cultura del cuidado".

Horas después se ha reunido durante casi una hora con seis víctimas, les ha escuchado "con afecto y atención" y se ha comprometido a que sus propuestas "sirvan de base para futuros esfuerzos", según ha informado el Vaticano. Las principales asociaciones de víctimas han criticado que los organizadores de la visita no les hayan invitado a la reunión, por "la falta de representatividad y pluralidad" del encuentro.

El Vaticano no ha dado detalles de quienes son los supervivientes que se han reunido con el Pontífice, pero según las asociaciones, son personas que se han acogido a los planes de reparación Repara y PRIVA puestos en marcha por la propia Iglesia, que no cuentan con el visto bueno de los colectivos, que han luchado durante años por un plan de reparación independiente, en el que participe el Estado, como el rubricado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal en enero.

Lucía Feijoo Viera

"Consuelo y sanación"

El Papa, según el comunicado del Vaticano, les ha transmitido su "cercanía y el de toda la comunidad eclesial", así como su compromiso de que las propuestas que le han trasladado, "partiendo de sus dolorsas experiencias", sirvan de base "para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación".

Precisamente, el Pontífice ha hablado también de "sanación" en su discurso ante los obispos. Además de pedirles que respondan con "verdad y justicia", les ha instado a que "cada persona herida" encuentre en la Iglesia "escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación".

Han sido apenas dos párrafos de un discurso mucho más largo donde ha reiterado los mensajes a favor de la inmigración y encontra de la polarización, pero es la primera vez que un Papa habla ante los obispos españoles de la gestión de la pederastia, palabra que no ha mencionado, como tampoco "víctimas o abusos", pero era evidente a qué se refería.

El Papa Francisco cambió el enfoque de la Iglesia católica frente al escándalo, pasando del silencio o, aún peor, el encubrimiento, a plantear reformas estructurales, sanciones y reuniones con las víctimas, pero nunca valoró la gestión de la Conferencia Episcopal Española, que también ha minimizado, durante años, el problema y hasta hace poco tiempo no ha puesto en marcha un plan de reparación.

El Vaticano

De hecho, durante la visita, la jerarquía de la Iglesia española se ha desatendido de este tema y ha sido el Vaticano el que ha anunciado que el Pontífice recibiría a las víctimas, como hace en otras visitas, en un encuentro privado, y el encargado de informar una vez ha transcurrido el mismo.

Durante el vuelo de Roma a Madrid, el Pontífice también habló de este asunto, ante las preguntas de los periodistas. Reconoció que los casos de abusos siguen siendo "una herida abierta" y aclaró que se reuniría con algunas víctimas, "no con todas". Precisamente, nada más llegar a España, el Rey Felipe VI mencionó el "dolor" causado por los abusos y alabó la "firmeza" del Pontífice en este asunto.

La comunidad católica de Madrid recibe al Papa en el Santiago Bernabéu / José Luis Roca / PIM

Las protestas

Pero las principales asociaciones de supervivientes no comparten que la Iglesia esté actuando con "firmeza". Se han concentrado ante la Nunciatura Apostólica a primera hora, mientras el Pontífice se reunía con Pedro Sánchez, para protestar porque los organizadores de la visita les han dejado fuera de la reunión con las víctimas.

Según su versión, no les han invitado porque son "díscolos" y han preferido a víctimas que se han acogido a los planes de reparación de la Iglesia. “La táctica que están usando es intentar lavar la imagen de los dos planes fracasados y que la opinión pública se lleve la idea de que el arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal lo están haciendo muy bien. A los que somos díscolos, y que nunca hemos tragado con ruedas de molino, nos alejan para que no molestemos”, ha denunciado Juan Cuatrecasas, presidente de ANIR, Asociación Nacional Infancia Robada.

A su vez, el presidente de este colectivo en Madrid, José Luis Velasco, ha subrayado que el grupo de víctimas elegido para la reunión con el Pontífice "es la propia Iglesia".

Falta de pluralidad

Ocho asociaciones se han sumado a una protesta que ha denunciado "la falta de representatividad y pluralidad" del encuentro, han exigido que ningún superviviente "quede invisibilizado" y que el compromiso "con la verdad, la justicia y la reparación sea verdaderamente universal".

Por su parte, la asociación Reparación Integral Ya ha denunciado que el Gobierno ha decidido "meter en un cajón" la ley para ampliar los plazos de prescripción debido a la visita del Papa. Miguel Hurtado, portavoz y primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, ha instado a León XVI ha pronunciarse a favor de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales sobre menores en algún momento de su visita.

Suscríbete para seguir leyendo