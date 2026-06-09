Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 9 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 07, 23, 44 y 46, y las estrellas 03 y 05.
El código del Millón ha sido el CTV51978.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Los Palomos toman Badajoz: música y color para celebrar su día grande
- Fallece la mujer de 82 años atropellada en de Badajoz
- Muere un motorista tras chocar contra una farola en Circunvalación
- Secretario general de Diputación de Badajoz sobre el cambio del puesto de David Sánchez: 'El procedimiento fue intachable
- Dos vehículos implicados en un accidente en la carretera de Badajoz a Sevilla
- Vuelve la Fiesta del Cine a Badajoz: Cuatro días de cartelera a precio reducido
- Fotogalería | ¡Búscate en las imágenes de Los Palomos de Badajoz!
- Dos vehículos arden esta noche en Badajoz