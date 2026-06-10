Las comunidades rechazan el Estatuto Marco de Sanidad: "La ministra se ha quedado sola"

"La ministra se ha quedado sola, no cuenta con el apoyo de los profesionales, de los sindicatos ni de las comunidades". Lo ha dicho el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, como portavoz del resto de consejeros del ramo, antes de entrar al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra esta mañana en el Ministerio de Sanidad y en el que se abordará de manera monográfica el conflicto que mantienen los médicos. La próxima semana, del 15 al 19, inician una nueva huelga para mostrar su rechazo el texto.

La ministra, en rueda de prensa, ha repetido que su departamento "ha hecho su trabajo". "No se puede ser como el perro del hortelano, que ni resuelves, ni dejas resolver", ha lamentado.

La víspera del CISNS de este miércoles, los consejeros se reunieron para adoptar una posición conjunta. El consejero vasco Martínez insistía entonces en sus críticas al Ministerio, al que ha acusado de haber actuado "tarde y de forma inadecuada". Denunciaba que el proyecto de Estatuto Marco haya sido aprobado por el Consejo de Ministros y que, solo después de haber dado ese paso, se haya convocado a las comunidades autónomas.

Cierre del conflicto

En un documento titulado 'Acuerdo conjunto de las comunidades autónomas para trasladar al Ministerio de Sanidad' los representantes autonómicos advierten que la aprobación del Estatuto Marco en Consejo de Ministros "no ha supuesto el cierre del conflicto. La persistencia de la convocatoria de huelga evidencia que el problema de fondo sigue abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico".

"El Gobierno ha cumplido" y ahora "la llave" está en manos de las comunidades que son las que tiene competencia para dar respuesta a cuestiones como las retribuciones de las guardias, la jornada laboral o la organización de los recursos, ha insistido por su lado la ministra, que ha lamentado el rechazo de las comunidades a votar los puntos del orden del día.

Sanidad ha subrayado en distintas ocasiones que el Estatuto Marco pretende dar respuesta a una situación prolongada en el tiempo tras "más de 20 años de acumulación de malestares" de los médicos precariedad, inestabilidad y el deterioro de las condiciones laborales.

"Las comunidades autónomas han decidido rechazar comprometerse con estas reivindicaciones que solucionarían el conflicto. Podían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo, han decidido mirar para otro lado", ha asegurado García.

Conflictividad actual

El documento enviado a Sanidad de cara al CISNS lo han suscrito todas las comunidades, salvo Catalunya. El Departament de Salut ha manifestado que "el hecho de no haberse adherido a este texto (mediante la firma, que no figura) "no implica desacuerdo con su contenido. Compartimos buena parte de las reflexiones que se expresan en él, pero no compartimos iniciativas que puedan profundizar en el contexto de conflictividad actual".

La posición del Departament de Salut "ha sido y continuará siendo la de contribuir de manera constructiva a todos aquellos espacios de diálogo y trabajo que permitan acercar posiciones y construir consensos para superar la situación actual, siempre con el objetivo de beneficiar a los profesionales, los pacientes y el conjunto del sistema sanitario", señala en un comunicado.

Medidas estructurales

En el texto enviado a Sanidad, los consejeros recuerdan que el conflicto con los médicos se produce en un "contexto especialmente exigente para el sistema sanitario, marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población".

Instan a Sanidad a impulsar "con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto y "reiteran "con claridad" que el Estatuto Marco "es una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico".

Marco competencial

En la reunión del CISNS, Catalunya ha expresado que "no considera oportuno" el orden del día propuesto, dado que se produce pocos días después de que Sanidad haya remitido el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros. "La negociación de este texto con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación ha sido, precisamente, el detonante del conflicto actual y de las diferentes convocatorias de huelga promovidas por los sindicatos médicos", señala el comunicado.

"Al mismo tiempo, Catalunya defiende que el futuro Estatuto Marco debe respetar plenamente el marco competencial de las comunidades autónomas en el ámbito de la organización y la gestión de los servicios de salud", añade este departamento. Hasta que este nuevo Estatuto Marco sea una realidad, es necesario respetar los acuerdos adoptados y vigentes, y no perjudicar los espacios de negociación actualmente abiertos en el ámbito del SISCAT", indican fuentes de este departamento.

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Finalmente, Salut añade que continuará "defendiendo el respeto al marco competencial, la necesidad de impulsar medidas estructurales y la legitimación de los espacios efectivos de negociación con las organizaciones sindicales legalmente constituidas, con la voluntad de contribuir a consensos para fortalecer el sistema sanitario y mejorar las condiciones de sus profesionales".

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