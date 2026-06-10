El incendio se extiende por la provincia de Huelva: la UME refuerza al Infoca y se mantienen 100 hogares desalojados

El incendio declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos, en Huelva, sigue fuera de control y extendendiéndose por la provincia. En este escenario, el despliegue del Infoca es cada vez mayor, con hasta 25 medios aéreos y más de 400 profesionales, y la Junta de Andalucía ha acordado elevar el nivel de emergencia a situación operativa 2 con el objetivo de incorporar a la Unidad Militar de Emergencia (UME) que ha desplazado ya a parte del segundo batallón de Sevilla para reforzar al Infoca. Con más de 3.600 hectáreas afectadas se trata ya del mayor fuego en Andalucía desde que el 1 de junio se activó el periodo de máximo riesgo por la subida de las temperaturas.

Tras una noche intensa de trabajo en la zona, crece la preocupación en el puesto de mando instalado en San Bartolomé de la Torre, debido al riesgo de que el viento previsto para este miércoles haga que se propaguen las llamas especialmente en el flanco izquierdo. Aunque de momento no hay riesgo para la población, desde el lunes más de 350 personas se han tenido ya que desplazar de sus viviendas y en torno a un centenar siguen fuera de sus casas.

"Es un incendio muy complejo y de rápida propagación. Tras una noche muy productiva, afrontamos el posible cambio de viento previsto esta tarde con un importante despliegue de medios", explicó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, desplazado al puesto de mando avanzado. En estos momentos, el despliegue suma 25 medios aéreos, 407 profesionales, 14 autobombas, 2 buldóceres, la Unidad Médica, la Unidad de Análisis, y la Unidad de drones.

Desde el Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez lanzó también un mensaje de apoyo a los efectivos que luchan contra el fuego en Huelva y a la población afectada. "El fuego sigue avanzando por Huelva y deja miles de hectáreas arrasadas por las llamas. Mi solidaridad con los vecinos y vecinas que han tenido que ser desalojados por las llamas", recoge el mensaje difundido en redes sociales. La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, se ha desplazado este miércoles a Gibraleón para analizar la situación con alcaldes y concejales de la zona.

La hora crítica prevista para este miércoles

El consejero de Presidencia ha advertido de que lo más preocupante es la previsión para este miércoles, cuando se espera un cambio de viento en torno a las 11,00 o 12,00 horas, pasando al noroeste. Este giro podría invertir la dinámica del incendio, de modo que la cola pase a comportarse como cabeza, "complicando de nuevo la situación y favoreciendo su avance hacia zonas altas", rozando e incluso alcanzando áreas próximas al incendio de Alosno, que se dió por extinguido el pasado lunes, con rachas que podrían superar los 40 km/h, lo que supondría "volver atrás" en las labores de extinción.

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Por todo ello, ha señalado que "lo mejor es tomar decisiones y prevenir", destacando la importancia del trabajo técnico que pueda realizarse con maquinaria, estrategias de fuego técnico e intervenciones reforzadas en zonas no estrictamente urbanas, pero próximas a núcleos de población, con el objetivo de que los bomberos forestales puedan centrarse en tareas más técnicas de cara, sobre todo, a la situación prevista para este miércoles.uto uno".