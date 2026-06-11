El incendio de Huelva queda estabilizado tras arder más de 5.000 hectáreas

El incendio declarado en Villanueva de los Castillejos, en Huelva, el pasado lunes ha quedado estabilizado tras sobrepasar las 5.000 hectáreas arrasadas. Se trata de una cifra que no ha alcanzado en Andalucía ninguno de los fuegos declarados durante los últimos tres años. De hecho, como indicador de su envergadura basta analizar el dato global del Plan Infoca de los últimos ejercicios. En total, el pasado año ardieron en toda Andalucía entre el 1 de junio y el 31 de octubre 6.327 hectáreas (en concreto, 1.658,36 de arbolado y 4.669,24 de matorral), mientras que en 2024 la cifra global fue de 6.000 hectáreas. En apenas tres días de fuego el incendio declarado esta semana se acerca al dato global de los últimos años.

Las 5.000 hectáreas calcinadas en el incendio lo sitúan entre los que han tenido mayor alcance desde 2020 superado por algunos de los fuegos de sexta generación más complejos de extinguir en los últimos ejercicios. Concretamente es el octavo que más hectáreas ha arrasado en los últimos 20 años. Este ranking lo lidera el incendio declarado en Minas de Riotinto en 2004 con 35.000 hectáreas; le sigue en 2020 Almonaster La Real (con 15.297 hectáreas) y en 2015 Quesada en Jaén (10.017 hectáreas). Por debajo de las 10.000 se encuentran el incendio de Doñana de 2017 (10.017); Guadalcacil en Málaga en 2021 (8.401), Coín de 2012 (7981),y, finalmente, Los Guájares en Granada (con 5.195 hectáreas en 2022). Este último será previsiblemente superado por el de Villanueva de Los Castillejos.

Con este incendio, además, se ha roto la tendencia de los últimos tres años en los que Andalucía ha conseguido quedar al margen de la oleada de fuegos de sexta generación y de enorme alcance en cuanto a las hectáreas calcinadas que afectaron a otras comunidades como Castilla y León o Galicia. Esto se produce, además, en el arranque de una temporada de verano de extremo riesgo en la comunidad autónoma debido a las altas temperaturas y la abundante vegetación por las continuadas precipitaciones.

"Es un incendio que está siendo muy extenso y muy complejo", resumió el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ya ha declarado el nivel 2 de alerta lo que ha implicado la inmediata respuesta del Ministerio de Defensa que ha desplazado a la UME hasta la zona. A diez y media de la noche del miércoles el consejero, desplazado al lugar de los hechos, anunció que había sido estabilizado, bajó el nivel de alerta y se autorizó el regreso de todos los desalojados.

En cuanto a los medios, el Infoca ha desplegado ya a más de 400 efectivos mientras que el Ministerio de Defensa ha sumado a 200 militares y más de un centenar de guardias civiles. La UME tiene preparados otros 300 más. Hay cerca de una treintena de medios aéreos desplazados al lugar de los hechos, entre ellos dos helicópteros y dos hidroaviones desplazados por el Ministerio de Transición Ecológica. El despliegue ha contado además con maquinaria pesada de ingeniería, drones terrestres de última generación para la evaluación del suelo y la mejora de la eficacia operativa, así como drones aéreos destinados a labores de vigilancia y seguimiento de la evolución del fuego.

Dada la envergadura del fuego, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva llegó a hacer un llamamiento a la población para que "en caso de necesidad" faciliten el acceso al agua de las piscinas. "Es una ayuda que puede resultar fundamental para reforzar los trabajos de extinción y protección en determinados puntos", ha difundido la institución a través de redes sociales.

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha acudido a la zona precisamente para ofrecer su apoyo a alcaldes y alcaldesas de la zona y para reivindicar que la zona de la comarca del Andévalo, donde se ha declarado el fuego se considere zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Causas del incendio

De momento, el Gobierno de España descarta que sea un fuego intencionado, de acuerdo con los indicios existentes hasta el momento. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, quien ha señalado que la investigación "está muy avanzada" por parte del Seprona. "No vayamos a pensar que hay alguna persona que esté de forma intencionada intentando hacer daño a nuestra masa forestal y a las poblaciones. Eso, hasta el momento está descartado".

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Según los datos difundidos por el Gobierno andaluz casi nueve de cada diez incendios en Andalucía están provocados por el factor humano. Pero de éstos sólo una pequeña parte son intencionados mientras que el resto se corresponden con negligencias e imprudencias.