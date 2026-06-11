"Las aguas de Europa no pueden ser cementerios sin lápidas": el mensaje del papa León XIV en Arguineguín

"Europa no puede proclamar la dignidad humana mientras se acostumbra a que el Mediterráneo y el Atlántico se conviertan en cementerios sin lápidas". El papa León XIV llegó al muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, con un mensaje que apeló a la conciencia colectiva: la dignidad y el respeto hacia las personas migrantes y hacia quienes arriesgan su vida en el intento de alcanzar las costas del Archipiélago a través de la ruta canaria, la más mortal del mundo.

No fue un gesto aislado. El santo padre dedicó sus primeras palabras en las Islas al drama migratorio que lleva décadas anclado a la historia de Canarias. Lo hizo desde el muelle de Arguineguín -durante años conocido como el muelle de la vergüenza y que ayer transitó simbólicamente hacia el muelle de la esperanza-, un lugar donde en 2020 se vulneraron los derechos humanos de miles de migrantes que permanecieron hacinados, sin recursos ni atención. Ese mismo espacio congregó ayer a miles de personas para arrojar luz y esperanza y para guardar la memoria de una de las etapas más oscuras de la crisis migratoria.

Precisamente esta emergencia humanitaria fue la que motivó que el papa Francisco quisiera visitar las Islas. Ayer, Robert Francis Prevost cumplió con la tarea pendiente que dejó Bergoglio. El mensaje que el pontífice lanzó fue claro. Cada embarcación que llega a las costas es una pregunta ética sobre el mundo actual. «¿Qué sociedad se ha construido para que tantas personas tengan que arriesgar la vida buscando una oportunidad?», destacó mientras mostraba el anillo del pescador como símbolo de la misión apostólica.

Isla grande en humanidad

En las palabras de León XIV hubo un especial hueco para El Hierro. La pequeña isla ha vivido uno de los episodios más duros de la realidad migratoria reciente. Ha sido testigo de naufragios y ha visto cómo el océano se tragaba cayucos con vidas humanas a bordo. En el puerto de La Restinga se ha registrado una de las mayores tragedias migratorias en aguas canarias. Ocurrió el 28 de mayo de 2025: siete personas perdieron la vida, tres de ellas menores. Murieron a pocos metros del muelle, en el momento del desembarco, cuando estaban a punto de tocar tierra. "Esa isla pequeña en extensión pero grande en humanidad ha visto llegar a miles de personas arrancadas de su tierra, confiadas a la fragilidad de un cayuco", resaltó el pontífice.

El examen de conciencia dirigido a los países de origen, tránsito y destino sonó con firmeza en el que ayer fue el muelle de la esperanza. A los primeros les reclamó paz, justicia y desarrollo; a los de tránsito, protección; y a los de destino, coherencia con sus valores. A los migrantes les recordó que "no son números ni expedientes», sino personas con familias, historias y sueños «que no se pierden al cruzar una frontera ni al carecer de pasaporte".

Tras el mensaje que duró diez minutos, el Papa se acercó al mar para hacer una ofrenda floral -acompañado de jóvenes migrantes- en memoria de los fallecidos en el océano durante la travesía hacia las costas canarias. El emotivo acto fue seguido por un minuto de silencio, solo acompañado por los acordes del timple que entonaron Nube de hielo para, después, acompañar al pontífice mientras rezaba delante de una cruz hecha con madera de cayuco.

En la memoria de muchos de los chicos que acompañaron al pontífice estaba la travesía que vivieron hasta llegar al Archipiélago. Buena parte de ellos tienen entre 18 y 20 años y llevan ya varios años en las Islas; algunos llegaron siendo menores de edad. Mantienen su fe, pero entienden que el encuentro con el papa trasciende lo religioso y lo vivieron como un encuentro "para la humanidad». En su recuerdo estaban las miles de personas que se tragó el Atlántico y que ayer fueron recordadas en Arguineguín. «He perdido a mucha gente en el mar", recordó Bamba, uno de los jóvenes migrantes. Conoce bien la magnitud del riesgo de subir a una patera. En el Atlántico han perdido la vida 6.400 personas en la última década.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, recordó que el muelle ha estado marcado por «el dolor y la esperanza» y por la dureza de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. «Hasta este punto han llegado hombres, mujeres y niños procedentes principalmente de Senegal, Mauritania, Gambia, Mali y Marruecos, después de travesías en cayucos y pateras que pueden superar los 1.600 kilómetros por la ruta atlántica», destacó. La ruta canaria ha dejado, solo en lo que va de año, 635 muertos en el mar. Una cifra que, aunque se sitúa por debajo de las 1.930 víctimas mortales registradas en el mismo periodo de 2025, refleja que el Atlántico sigue siendo una ruta letal.

¿Qué sociedad se ha construido para que tantas personas tengan que arriesgar la vida buscando una oportunidad? Papa León XIV

La presencia del santo padre en Arguineguín fue definida por Mazuelos como "una luz". Un recordatorio de que nadie debe ser invisible y que, ahora, después de años vinculado el muelle al sufrimiento, puede transformarse en un "símbolo de acogida, justicia y humanidad". Tras él, participó también María Reyes, voluntaria de Cáritas, quien mencionó que Arguineguín demostró en la etapa más difícil de la crisis migratoria que "el Evangelio sigue vivo" por la solidaridad que despertó entre la sociedad civil.

El Papa escuchó cuatro testimonios relacionados con el fenómeno migratorio. Ayú, una de las voluntarias, puso voz a un relato de víctima de trata a la que llamaron Blessing, y que por seguridad no pudo estar presente. Su historia emocionó especialmente al santo padre."Tuve que elegir cruzar por necesidad, pero el sufrimiento no se quedó solo ahí, me quedé embarazada de un hombre de la mafia y me quitaron a mi bebé con once meses. Me dijeron que tenía una deuda de 25.000 euros y así empezó mi cautiverio, me obligaron a prostituirme", relató con la voz entrecortada. Tras ella, María Fernanda López, migrante latinoamericana, compartió también su propia vivencia.

"Podrías ser mi hija"

Tito Villarmea, capitán de Salvamento Marítimo, reconoció ante el santo padre que, aunque está acostumbrado a la tensión de los operativos de rescate y a las llamadas de auxilio que esperan la llegada de la embarcación naranja de Salvamento Marítimo, nunca había vivido una situación como la de dirigirse a un papa. Junto a sus compañeros, ha participado en el rescate de más de 20.000 personas. Una cifra que "duele y no se olvida". "Todos conocemos la imagen de Canarias de día, pero de noche es otra realidad", afirmó, en referencia a las frágiles embarcaciones que cruzan el Atlántico cargadas de personas que buscan alcanzar las Islas. Villarmea, visiblemente emocionado, reconoció que en el rostro de los niños que rescata en alta mar, ve el rostro de su propia hija.

Entre el público que escuchaba los testimonios de los migrantes y el duro mensaje del Papa contra las políticas migratorias de Europa se encontraban cuatro ministros, que escoltaban al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien visitaba por primera vez el muelle de Arguineguín, ya que durante los peores momentos de la crisis humanitaria no tuvo hueco en la agenda para viajar a Canarias.

El Papa recibió como regalo un plato elaborado con arcilla y arena volcánica de Gran Canaria realizado por el artesano Delfín Díaz en el que se distinguían los trazos de un cayuco. Uno de los momentos más emotivos vino de la mano del timplista Benito Cabrera, quien acompañó musicalmente el acto. A la voz, el cantante Pedro Manuel Afonso. Juntos emocionaron a los asistentes al entonar la canción La noche en Arguineguín.

La visita de León XIV convirtió por unas horas el muelle de Arguineguín en un lugar de memoria, oración y denuncia. Pero el mensaje que dejó no termina en el acto ni en la imagen solemne junto al mar. Queda en la obligación de mirar de frente una realidad que Canarias conoce bien: mientras haya personas obligadas a jugarse la vida en el Atlántico, ninguna frontera puede entenderse como justa.

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