Las olas de calor disparan las muertes en personas mayores un 85%: el Imserso urge a tomar medidas

El aumento de la frecuencia, la intensidad y la duración de las olas de calor debido al cambio climático, unido al envejecimiento de la población, convierten a las temperaturas extremas en un reto de salud pública, protección social y coordinación comunitaria de primer orden. Es una de las principales conclusiones del informe 'Olas de calor y personas mayores: guía práctica para administraciones y centros residenciales', financiado por el Imserso y que ha sido presentado este jueves.

El trabajo incluye datos de mortalidad relacionada con el calor que demuestran cómo este factor afecta especialmente a las personas mayores, dado que las muertes provocadas por las temperaturas extremas a partir de los 65 años se dispararon un 85% entre los periodos de 2000 a 2004 y de 2017 a 2021, según datos de la OMS. El motivo es que "el calor extremo no afecta a todas las personas por igual".

Las personas mayores, especialmente si viven solas, tienen enfermedades crónicas o residen en viviendas mal adaptadas, pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad Alberto Infante — Secretario general de la Fundación HelpAge Internacional España

"Las personas mayores, especialmente si viven solas, tienen enfermedades crónicas, están polimedicadas o residen en viviendas mal adaptadas, pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Por eso necesitamos pasar de la recomendación a la acción preventiva: identificar, contactar, acompañar y proteger antes, durante y después de cada episodio de calor”, ha subrayado el secretario general de la Fundación HelpAge Internacional España, Alberto Infante, en la presentación de la guía.

Los cambios fisiológicos

El trabajo recoge que el perfil más afectado por el calor extremo son en concreto las mujeres mayores de 75 años, que viven solas, en casas sin una climatización adecuada y que padecen enfermedades crónicas y polimedicación. El motivo es que el envejecimiento produce cambios fisiológicos que alteran la capacidad del organismo para adaptarse al calor. Por ejemplo, se reduce la respuesta sudorípara, lo que reduce la capacidad de enfriamiento por evaporación. Además, disminuye la percepción de sed, el corazón tiene menor capacidad de respuesta y se reduce la reserva hídrica del cuerpo.

Los mayores con discapacidad física y cognitiva presentan un riesgo especialmente elevado ante el calor extremo

A todo ello hay que sumar circunstancias sociales que pueden incrementar la vulnerabilidad, como el aislamiento, la pobreza energética o las limitaciones de movilidad. Por último, los mayores con discapacidad física y cognitiva presentan un riesgo especialmente elevado ante el calor extremo.

España se encuentra, además, en una situación más vulnerable a este problema por la combinación de tres factores: el incremento sostenido de las temperaturas, el envejecimiento de la población -las personas de más de 65 años representan ya el 20% de los habitantes- y la elevada exposición urbana al calor extremo, según ha destacado en el acto Rubén Herranz, técnico de estudios del Imserso y Daniel López-Acuña, epidemiólogo y autor de la guía.

Las propuestas

De hecho, algunos datos recogidos en el trabajo ratifican la especial vulnerabilidad española. Por ejemplo, un estudio publicado en Nature Medicine' cifró 61.672 muertes relacionadas con el calor en Europa durante el verano de 2022, de las cuales más de 11.324 se produjeron en España, uno de los países más afectados.

Ante ello, la guía, como documento de referencia impulsado por HelAge Internacional y financiado por el Imserso , contiene un compendio de recomendaciones dirigidas a ayuntamientos, centros residenciales, servicios sociales, protección civil y tercer sector, destinadas a que estas instituciones pasen de los planes a la acción.

Entre las propuestas se incluye la creación de registros municipales de personas en riesgo, el seguimiento telefónico y domiciliario durante las alertas por calor extremo, la adaptación de centros residenciales con salas frescas y protocolos de hidratación activa, la habilitación de refugios climáticos accesibles y la mejora de la comunicación pública sobre los riesgos y las recomendaciones, que no pueden ser exclusivamente digitales.

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