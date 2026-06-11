Siete Palmas recibe con una gran ovación al papa León XIV antes del comienzo de la misa

Los fieles recibieron al papa León XIV en el Estadio Gran Canaria escasos momentos antes de dar comienzo al acto central de la misa. El pontífice llegó sobre las 18:00 horas al barrio de Siete Palmas, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, donde realizó un breve recorrido en papamóvil. Su llegada estuvo protagonizada por una gran ovación por parte del público y las bendiciones a varios bebés.

Una marea de camisetas blancas y guaguas rebosantes de gente se dirigieron a la zona en las horas previas, donde aguardaron el ansiado encuentro ondeando banderas canarias y abanicándose para combatir el calor. Cientos de personas llenaron la fanzone en una tarde amenizada por los puestos de comida y los conciertos en directo de múltiples artistas. También se sumaron un grupo de verseadores infantiles que vinieron desde el municipio de Vecindario para compartir sus palabras repletas de paz y solidaridad hacia las personas migrantes.

Unión entre nacionalidades y creencias distintas

Con cámara en mano y un público internacional en directo, la italiana Gaia documentó para su blog personal la jornada de conciertos junto con el argentino David. Apenas se conocieron unas pocas horas antes, en la cola para recoger sus pulseras, pero ya bailaban juntos al son de las canciones que retumbaban desde el escenario. Aunque ambos tienen ciertas reservas sobre la institución de la iglesia, reciben con entusiasmo lo que consideran un evento histórico para las Islas.

Gaia no se considera católica, y David asegura serlo tan solo por la tradición familiar. Su entusiasmo por el encuentro está ligado a los valores de paz y unión que predica el Papa, sobre todo en lo que concierne a las migraciones, y que ejemplifican con su caso particular: dos desconocidos de dos países diferentes que han estrechado lazos en Canarias a raíz de este evento.

"El Papa debería tener ovarios para opinar sobre el aborto"

Sin desprenderse del entusiasmo, David hace algunas reflexiones críticas sobre los discursos de la iglesia que no se corta en compartir: "Creo que el Papa debería tener ovarios para opinar sobre el aborto y creo que algún día, con una buena reforma, estaría bueno tener una papisa. Veríamos si una mujer opinaría lo mismo o no. Las discusiones quizá lleven 500 años".

En cualquier caso, David valora que la visita al país no se haya quedado en las grandes ciudades, sino que haya incluido al Archipiélago para conocer la realidad migratoria. "Si hubiese estado solo en Barcelona, se hubiese puesto el foco en la Sagrada Familia. Venir a Canarias es mirar a las problemáticas a nivel climático, migratorio, humanitario y de inclusión. Me está gustando para un comienzo dentro de su papado", relata.

Amplio repertorio de conciertos

Algunos de los artistas que prestaron sus voces e instrumentos para el acto son Yeray Rodríguez, Domingo 'El Colorao', Javier Cerpa, Cristina Ramos o Hakuna, pero si hay una agrupación que logró despertar pasiones entre el público isleño fue Los Gofiones. Tal y como cuentan entre bambalinas, para ellos es un honor que sus melodías sirvan como antesala para la misa del pontífice, del que suscriben su mensaje de paz y solidaridad, en contra de las guerras y las armas.

El director musical de Los Gofiones, Feluco Tejera, asegura que para ellos es "un placer y un orgullo poner una notita musical en este magno evento". De esta visita destaca, sobre todo, "su discurso de cohesión, de paz y la necesidad de resolver los conflictos que hay en el mundo con la palabra y la armonía".

Al son de su repertorio, que es un canto a la canariedad y la fraternidad con un final parrandero, fueron sumándose cada vez más asistentes con abanicos en mano, gorras en la cabeza y algún que otro paraguas que, a diferencia de lo que muchos asistentes esperaban, les sirvió para todo lo contrario: hacer de parasol. Pero el calor no fue excusa para disfrutar del momento, como bien saben hacer Carmen, Gloria, Natalia y Celia. Este grupo de amigas esperaba con ansias poder ver al Papa en persona, un acontecimiento que esperaron bailando en corro para celebrar el momento.

El tercer Papa de André

Entre el público también se encontraban André y Belén, una pareja compuesta por un brasileño y una asturiana que se conocieron en Madrid. Ambos han estado siguiendo este evento histórico con una gran emoción, aunque André ya venía con algo de experiencia previa: este es el tercer Papa al que consigue ver en persona. "Lo hemos seguido por la tele en Madrid y Barcelona y esperamos estar al mismo nivel porque esto es un evento histórico. Hasta ahora la energía ha sido muy buena y se veía a mucha gente", cuentan.

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Esas imágenes rebosantes de gente se consiguen gracias a todas aquellas personas que se desplazan desde lejos y esperan durante horas a la llegada del pontífice. Es el caso de Judith, Aarón, Maite y Lucía, quienes estuvieron por los alrededores del Estadio desde las 10:30 horas. Para este pequeño grupo familiar, se trata de un evento "muy grande, no solo para los católicos, sino a nivel histórico" digno de la espera, al que merecía la pena asistir a pesar del calor.

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