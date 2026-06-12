Antonio Rial, psicólogo: "Los chavales con un uso problemático de redes sociales tienen tasas de depresión y ansiedad tres y cuatro veces mayores"

Antonio Rial, psicólogo y profesional de la Universidad de Santiago de Compostela, es uno de los responsables del estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital' de Unicef, que ha radiografiado la realidad de los menores españoles de 10 a 20 años en relación con las redes sociales, el porno, la salud mental, el acoso y la relación con sus padres, entre otras variables. En esta entrevista, minutos antes de presentar los datos catalanes del informe en el Palau Macaya de Barcelona, pone deberes a todos, indica que hay algunos elementos de mejora pero, sobre todo, subraya que el uso problemático de las redes sociales y peor salud mental son dos elementos que se retroalimentan.

-¿Por qué las menores presentan indicadores significativamente peores en términos de salud mental?

-Tenemos enromes problemas de salud mental en la población infantil y juvenil y ha habido un incremento sostenido, en cuestiones como el riesgo de suicidio. Ser adolescente chica en estos momentos tiene un peaje, y en las redes sociales y en el mundo de la autoestima, base de la salud mental en la adolescencia, y en la necesidad constante de validación social, es un círculo vicioso muy perfecto. Cuando la aceptación de la imagen corporal depende de lo que yo subo y del imperio del 'like', tenemos un problema de enorme fragilidad. Las redes sociales son una trituradora emocional, y no tratan igual a las chicas que a los chicos. Asistimos a una sexualización prematura de la infancia y a una hipersexualización de la adolescencia. Y eso son vasos comunicantes.

-Entendemos que las redes buscan más a las menores...

-Lo que recibe 'like' es un cuerpo sexualizado. En los chicos, menos. Sigue habiendo estereotipos de género muy diferentes. Se añade aquí otro elemento, que es el porno, que te encuentra él a ti, a casi el 40% de los chavales les sobrevienen. A esas edades, once años, inocuos no son los contenidos, y tienen en el 40% contenidos de sexo explícito y violencia, y la violencia se ejerce generalmente contra la mujer.

-¿Qué opina del debate sobre si la causa de este malestar emocional de los menores es el incremento de consumo de redes sociales, el juego problemático, los videojuegos?

-Hay una relación incontestable: los chavales que tienen un uso problemático de redes sociales, un enganche, tienen tasas de depresión, ansiedad y somatización son tres y cuatro veces mayores. Lo mismo con los videojuegos y la adicción al juego. Con nuestra metodología no podemos hablar de causa y efecto, necesitas un estudio longitudinal para ver si es el huevo o la gallina. Tenemos que hablar de correlatos, lo cual no quiere decir que no pueda haber una causa-efecto.

No podemos echar a la tecnología la culpa de todos los males; hay que pedirle ética

El año pasado presentamos una revisión de literatura y sí se puede establecer una causa-efecto, también en la otra dirección: aquellos chavales que tienen carencias emocionales tienen una mayor vulnerabilidad y mayores tasas de uso de redes sociales. Y los que se sumergen en las redes sociales, eso deriva en una peor salud mental. Hay causa-efecto, es una relación bidireccional. Con los datos del estudio, no hay duda que esta cuestión se convierte en un enorme problema, pero no podemos echar a la tecnología la culpa de todos los males.

La tasa de acoso escolar o ciberacoso, se triplica en franjas tempranas, cuando hay un consumo reiterado y frecuente de videojuegos violentos

-¿Qué sucede con los videojuegos?

-Uno de cada cuatro menores consume videojuegos no recomendados para menores, con violencia explícita. La tasa de acoso escolar o ciberacoso, se triplica en franjas tempranas, cuando hay un consumo reiterado y frecuente de videojuegos violentos. Estamos banalizando la violencia.

-En el estudio se indica que cuando en casa los progenitores usan el móvil cuando en las comidas, los indicadores de los menores a nivel emocional son peores. ¿Qué deberían hacer los progenitores?

-Es un papel capital. No damos buen ejemplo, no ponemos normas. Es lo que se llama higiene digital. Pero las cuotas de responsabilidad en relación con este problema, que es solucionable, no son equitativas: la menor parte se corresponde a los niños y adolescentes; las familias tienen responsabilidad, la administración también, pero sobre todo la industria. Nos preocupa el uso que hacen nuestros hijos de la tecnología, cuando debería preocuparnos el uso que hace la tecnología de nuestros hijos. A la industria hay que pedirle ética. A la escuela, alfabetización, a la administración, protección digital y alfabetización, y a la familia, higiene digital.

Aproximadamente el 60% de los chavales piden explícitamente la necesidad de desconectar

-¿Hay algún indicador positivo?

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-Hay un descenso en las conductas de riesgo desde hace cinco años: lo que tiene que ver con el sexting, el contacto con desconocidos, consumo de pornografía... Sobre las cosas que alarmaron tanto en los últimos años, la sociedad puso el freno de mano y actuó. Pero en otros indicadores que tienen que ver con salud mental, eso va muy lento. Ha bajado el ciberacoso pero no el acoso escolar. Y otro indicador que hace ser optimista es que aproximadamente el 60% de los chavales piden explícitamente la necesidad de desconectar. Hay muchos momentos durante el día en los que les gustaría no estar conectado. Los chavales son conscientes de la dependencia del móvil.

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