Colapso de cariño y emoción en la visita de León XIV: Santa Cruz arropa al papamóvil en una jornada histórica para la capital de Tenerife

"Estoy temblando de la emoción". Fueron las palabras de María Jesús Expósito, una de las miles de personas que se agolparon este viernes, 12 de junio, en las calles de Santa Cruz de Tenerife para recibir y saludar a León XIV durante su recorrido en el papamóvil por el centro de la ciudad, antes de oficiar la eucaristía en el Puerto chicharrero. Y es que una marea de fervor, emoción, aplausos y llantos colapsó la capital tinerfeña, en un día calificado como histórico por la primera visita de un papa a Canarias.

Desde las siete de la mañana, con un cielo despejado e iluminado por un sol que ya avisaba del intenso calor que llegaría después, el tráfico desapareció en el centro de Santa Cruz, dejando una estampa inusual. La ciudad, ya engalanada, con banderas, carteles y banderolas, se preparaba para proyectar su imagen al mundo, para situarse en el foco internacional con motivo de la visita del papa. El cotidiano ruido que diariamente provocan los coches en la ciudad fue sustituido por el bullicio de los fieles, curiosos y noveleros que desde bien temprano fueron colocando sus sillas o sentándose en las aceras para conseguir un lugar privilegiado desde el que ver y saludar a Robert Francis Prevost.

Tras horas de entretenidas conversaciones acompañadas por el rítmico vaivén de los abanicos, de encuentros con amigos y de suculentos desayunos con bocadillos de mantequilla y chorizo hechos en casa, llegó el esperado momento, aunque, eso sí, con una hora casi de retraso. Un auténtico río humano de aplausos y entusiasmo acompañó al papamóvil por las calles del centro de Santa Cruz desde que hizo su aparición en el colegio de La Salle. Los asistentes soltaron sus abanicos para captar con sus móviles las históricas imágenes. León XIV fue saludando con su mano a los presentes y ofreciéndoles una cordial sonrisa. Muchos de los congregados lo recibían con vítores y al grito de "¡papa León, te queremos un montón!".

Miles de personas invaden las calles de la capital chicharrera para recibir al papa

"Es que es tan simpático y buena gente; tiene mucha gracia", comentaba María Jesús Expósito. A esta vecina de La Orotava le costaba creer que tuviese al papa tan cerca. Indicó que había valido la pena haberse despertado temprano, a las cuatro de la mañana, para poder llegar en guagua a Santa Cruz. "Esto es una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida. Mira su sonrisa. Y las cosas que ha dicho en su visita a Canarias han sido tan bonitas. Se me ha quedado grabada una frase: no te arrodilles ante el señor si a tu hermano lo desprecias. Esto es algo que todos deberíamos aplicar en nuestra vida y sobre todo en relación a la gente que viene de fuera. El papa nos pide que seamos solidario y tenemos que serlo", manifestó esta vecina.

María Jesús Expósito había conseguido un sitio privilegiado frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la avenida Méndez Núñez, donde León XIV realizó una parada para bajarse del papamóvil y saludar al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien le entregó diferentes obsequios representativos de la ciudad, entre ellos, una réplica de la Cruz Fundacional, que se encuentra en la iglesia de la Concepción.

También en esta zona privilegiada desde la que poder ver al papa se encontraba Iván Mena, vecino de Güímar, a quien también le costaba mantener la emoción. Llevaba más de cuatro horas esperando en una esquina de la calle Viera y Clavijo, de pie. "No me importa el cansancio ni el calor, este es un hecho único e histórico, que yo, al menos, no volveré a ver más. Estoy viviendo este momento con mucha devoción porque soy creyente", apuntó este ciudadano.

Sobre el contundente mensaje que León XIV ha traído a Canarias sobre migración, dirigido fundamentalmente a los políticos, reivindicando la necesidad de rescatar, de ayudar y de no discriminar a quienes vienen jugándose la vida, el vecino Iván Mena señaló que toda la población, ciudadanos y dirigentes, deben interiorizar las palabras de León XIV. "Debemos, todos, ser más solidarios. Da igual que seamos blancos, amarillos, negros o verdes. No solo se trata de ver y saludar al papa, sino también de escuchar lo que dice y cumplirlo", comentó.

En el mismo sentido se manifestó Flor María Góngora, una cubana que llegó a Canarias hace 22 años. "Ojalá se cumpla lo que dice nuestro papa, porque los inmigrantes somos personas y, además, hemos ayudado a construir este país. Que viva el papa y que todos escuchemos y cumplamos sus palabras", aseveró. Esta ciudadana lo saludaba emocionada desde su silla, asegurando que "era uno de los mejores momentos de su vida". "Mi nieta lo vio en Roma y me lo contó mientras yo la escuchaba desconsolada. Nunca me imaginé que yo también tendría la oportunidad de sentirlo tan cerca. Es un sueño cumplido", apuntó.

Argelis Torrealba y Yusmaria Rodríguez, un matrimonio venezolano que lleva residiendo en La Cuesta desde hace ocho años, intentaban contener las lágrimas. Aprovecharon para pedirle al papa que rece por su país, Venezuela, y "para que haya mucha paz a nivel mundial". "Llevamos aquí algunas horas, pero ha valido la pena. Seas o no creyente, éste es un acontecimiento que pasará a formar parte de la historia", indicaron.

A escasos metros se encontraba Ángeles León, una vecina de Santa Cruz de Tenerife, que miraba con cariño y ternura al papa. "Aquí lo estoy viendo cerquita pero también he seguido y escuchado todas las palabras que nos ha transmitido durante su visita a Canarias. Tenemos que hacerle caso y ser más solidarios con los migrantes. Son personas que dejan a sus familias, que se van al mar y se exponen a morir por intentar conseguir un futuro mejor", indicó esta vecina.

Entre el público también se encontraba una religiosa del colegio Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife, Carolina Engídanos, que destacó la importancia de la visita del papa a Canarias. "Es una oportunidad para que se acerque al pueblo y para que conozca de primera mano lo que vivimos, así como la tragedia de las personas que pierden su vida en el mar por intentar llegar a las Islas soñando con un futuro mejor. Y es una oportunidad para que los políticos, para que los gobernantes, en España y en Europa, escuche bien su mensaje y lo apliquen", manifestó esta religiosa que nació en Valencia. La hermana Carolina Engídanos aprovechó para pedir al papa que rece por los vecinos de Santa Cruz.

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Y tras el paso del papamóvil por las principales calles del centro de Santa Cruz de Tenerife, la capital fue recuperando la normalidad, aunque todavía con la resaca de haber formado parte de un acontecimiento histórico.

Una réplica de la Cruz Fundacional El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, entregó al papa León XIV una réplica a escala de la Cruz Fundacional de la ciudad, "en uno de los momentos más significativos de la histórica visita de Su Santidad León XIV a la capital tinerfeña", según lo destaca el Ayuntamiento. El alcalde, acompañado por toda la Corporación, dio así la bienvenida a León XIV a la ciudad de Santa Cruz, en la que se ha convertido en la primera visita de un papa en los 532 años de historia del municipio. "La pieza entregada a León XIV no solo representa uno de los elementos más reconocibles del patrimonio santacrucero, sino también la voluntad de la ciudad de compartir con el máximo representante de la Iglesia Católica una parte de su historia", apunta el Consistorio. El gesto del alcalde, continúa la Corporación local, simbolizó el encuentro entre tradición, fe y memoria colectiva, convirtiendo la entrega en un recuerdo imborrable de una jornada que quedará marcada en la historia reciente de Santa Cruz de Tenerife. Además, el regidor municipal hizo entrega al papa de una carta elaborada por el alumnado de 6º de Primaria del colegio Hispano Inglés, escrita en representación de todos los niños de los centros educativos del municipio. Junto a ella, le obsequió con una figura artesanal que representa un cayuco, también de parte de los estudiantes, como símbolo de una de las principales realidades que motivan la visita del Papa a Canarias: el fenómeno migratorio. Para poder llevar a cabo la digitalización de la Cruz Fundacional, realizada por iLoveTheWorld, la pieza fue "cuidadosamente" descolgada para proceder a su escaneado tridimensional de alta precisión. Tras obtener el modelo digital, comenzó un minucioso proceso de postproducción destinado a adaptar la pieza original, de grandes dimensiones, a un formato reducido de aproximadamente 30 centímetros. La fabricación de la réplica se llevó a cabo mediante técnicas de joyería artesanal.

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