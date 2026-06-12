Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 07, 14, 22 y 23, y las estrellas 07 y 01.
El código del Millón ha sido el CTH66915.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Hallan el cuerpo sin vida del desaparecido en Badajoz en la pista de acceso a la barriada de Tulio
- El presunto asesino de David Salazar intentó ocultar el cuerpo descuartizado en una zona de vegetación
- Un detenido por su presunta implicación en la muerte del hombre desaparecido en Badajoz
- Se derrumba y confiesa': el detenido por la muerte de David Salazar admitió el crimen, según la plataforma Adonay
- Buscan a un joven desaparecido este domingo en Suerte de Saavedra en Badajoz
- El detenido por la muerte del joven desaparecido en Badajoz tiene una orden de desahucio de la panadería
- Asesinato de David Salazar: la rabia vecinal estalla en Suerte de Saavedra con pedradas a la policía
- Afloran restos andalusíes y bajomedievales en un solar del Casco Antiguo de Badajoz que albergará 19 viviendas