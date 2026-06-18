El estrés, las dietas y las rutinas cosméticas disparan el acné entre las mujeres jóvenes: "Me veo y quiero llorar"

"¿Cómo me ves la cara, mamá?, ¿mejor?". La pregunta es recurrente. Día tras día, desde hace meses, Teresa, nombre figurado, 20 años y estudiante universitaria, interpela a su madre sobre su rostro, con un acné -que se manifiesta con pequeñas lesiones rojas e hinchadas- que, curiosamente, no tuvo en la adolescencia y, ahora, la tiene angustiada. "Me veo y quiero llorar", resume.

El acné sigue siendo una de las enfermedades cutáneas más frecuentes, explica a EL PERIÓDICO el doctor Adrián Alegre. Aproximadamente, una de cada cinco personas lo tiene algún momento de su vida. Pero "el crecimiento más llamativo", observa, está ocurriendo especialmente en mujeres adultas jóvenes.

En mujeres jóvenes el acné es más persistente, con un componente inflamatorio más marcado y una mayor tendencia a la hiperpigmentación y cicatrización

Afecta aproximadamente al 80% de los adolescentes, con máximos entre los 14 y los 16 años. Entre un 15% y un 20% presentan formas moderadas o severas, con riesgo de cicatriz e impacto psicológico relevante, explican los dermatólogos. Estudios realizados sobre su prevalencia en la mujer adulta indican que ha ido aumentando en las últimas décadas hasta alcanzar en torno al 45% en mujeres de entre 25 y 45 años.

Rutinas cosméticas

Un aumento que también confirman los médicos de familia. "Sí, incluso en pacientes que no tuvieron problemas importantes durante la adolescencia", añade el doctor Francisco Ortiz, coordinador del grupo de trabajo de Cirugía Menor y Dermatología de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Detrás, citan, cuestiones hormonales, el estrés crónico, el mal descanso, dietas de alta carga glucémica, contaminación, alteraciones del microbioma y rutinas cosméticas excesivamente agresivas.

El acné afecta aproximadamente al 80% de los adolescentes, con máximos entre los 14 y los 16 años

"A la hora de evaluar a pacientes, hay que valorar la presencia de signos de hiperandrogenismo (aumento de vello, pérdida de cabello a nivel frontotemporal, alteraciones menstruales o la esterilidad), así como la posible exposición a medicamentos que induzcan este tipo de lesiones (corticoides, anticonceptivos de base progestágena…)", apunta el doctor Ortiz.

Consultan antes

"Vemos más consultas y, además, pacientes que consultan antes y con mayor preocupación. El acné adulto es cada vez más frecuente", señala el doctor Alegre, miembro de Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). "Además, muchas veces no consultan solo por los granos, sino por las cicatrices, manchas o repercusión psicológica asociada", indica.

De hecho, considera que, el acné de la mujer adulta -les afecta mucho más que a los hombres-, "es uno de los cambios epidemiológicos más relevantes que hemos observado en los últimos años". Muchas pacientes, describe, presentan brotes inflamatorios recurrentes en la región mandibular y mentoniana.

Además, añade, suele tratarse de un acné más persistente, con un componente inflamatorio más marcado y una mayor tendencia a la hiperpigmentación y cicatrización.

Las causas

¿Por qué se están dando más casos? El acné es multifactorial. "Existe una base genética y hormonal clara, pero hoy probablemente también influyen factores modernos. En muchas mujeres adultas el problema no es 'tener más hormonas', sino una mayor sensibilidad de la glándula sebácea a hormonas normales", señala el doctor Alegre.

"Voy a peor. Pensaba que iba a ser cosa de un par de meses y se está alargando", se lamenta Teresa, con acné a los 20 años

A Teresa, el cambio en su rostro le cogió por sorpresa. De adolescente, apenas tuvo granos. Aún así, su primer contacto con el dermatólogo fue a los 16 años. Con un acné muy leve. Pero que le hacía sentirse insegura. Expuso entonces desarreglos relacionados con la regla. La primera recomendación fue que se tomase isotretinoína, el principio activo de potentes medicamentos derivados de la vitamina A que pertenecen a la familia de los retinoides y que muchos de sus amigos conocen bajo el nombre de 'Roacután', un fármaco muy famoso que ya no se comercializa.

En su caso el especialista se lo recomendó para zanjar el problema de esos primeros granos y evitar que aquello fuera a más. La joven lo dudó -el dermatólogo enumeró algunos efectos secundarios que no le convencieron- y decidió no tomarlo. Finalmente, aquellos granitos adolescentes desaparecieron.

Los grandes brotes

Teresa pasó un tiempo de tranquilidad. "Creí que me había salvado", admite. Ya con 20 años, casi por sorpresa, le llegaron los grandes brotes, esos que hacen que se mire en el espejo y se ponga triste. Que se apague. "Me miro al espejo y me pongo triste", repite.

En apenas unos meses, la joven ha visitado a varios especialistas. Cada vez más inquieta, más desesperada. También ha consultado a su médico de cabecera. "Cuando, supuestamente, con el tratamiento que tengo, se deberían pasar los granos, voy a peor. Pensaba que iba a ser una cosa de un par de meses y se está alargando", se lamenta.

Más antibiótico

Actualmente se pone 'Epiduo', un gel que es una combinación de dos principios activos, adapaleno y peróxido de benzoilo, que actúan de forma conjunta pero por mecanismos diferentes. Una dermatóloga le indicó que, al tiempo, tome doxiciclina, un antibiótico oral. Se receta frecuentemente para el acné inflamatorio moderado a grave.

Con enorme disciplina, Teresa continúa con los tratamientos. Su cara, a veces, está mejor. Otros días, empeora. Pero tiene marcas. Eso, sí, todos los especialistas por los que ha pasado le dijeron que, tarde o temprano, tendría "que acabar con el 'famoso' 'Roacután' -o su equivalente actual-, el único que iba a mejorar mi acné y acabar con las cicatrices".

Lo psicológico

¿Cómo le afecta psicológicamente?. "Me pongo a ver fotos de antes y pienso en cómo he acabado así. Y en cuándo se me va a ir. Es desesperante ver como te siguen recetando cosas (algunas me provocan efectos secundarios que ni imaginaba, como secarme los párpados) y he notado solo una ligera mejoría", admite.

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"Son múltiples los estudios que han relacionado el acné con trastornos. Afecta negativamente en la vida social y la autoestima, pudiendo agravar la ansiedad y la depresión. Las pacientes refieren inseguridad, o evitan situaciones sociales o laborales. Además, suele vivirse con cierta frustración porque 'ya soy mayor' y no debería estar ahí", concluye el doctor Ortiz.

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