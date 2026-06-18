Al menos 15 trenes parados y miles de viajeros afectados: la línea de alta velocidad de Madrid-Zaragoza-Barcelona, cortada durante cinco horas por un incendio

Un incendio cerca de las vías del AVE a la altura del municipio catalán de Albí, en el límite provincial de Lérida y Tarragona, ha puesto en jaque la circulación de trenes en la línea de alta velocidad más utilizada de España, la que conecta Madrid y Zaragoza con Barcelona y la frontera francesa. El fuego se ha originado en torno a las 10.30 horas y en poco más de tres horas ya llevaba 15 trenes afectados, completamente parados en las estaciones intermedias, y miles de viajeros esperando en terminales como la de Delicias en Zaragoza, tanto de Renfe como de Ouigo e Iryo.

El incidente ha puesto en jaque durante más de cinco horas toda la línea al detectarse el fuego en las proximidades de la vía. Al activarse la alerta, el gestor de la infraestructura, Adif, ha tenido que interrumpir el suministro eléctrico en la catenaria y ha ordenado que ningún tren se aproxime a este punto conflictivo. Un parón inmediato que ha hecho que mientras se recuperaba la circulación se vayan incrementando los convoyes afectados por el corte de la línea.

En algunos puntos se ha avisado de que es probable que la circulación se retome a partir de las 15.15 horas, pero esta información no está confirmado por las fuentes oficiales de Adif. Estas se remiten al protocolo de seguridad en estos casos y que solo se retomará "cuando lo autoricen los Bomberos".

Mientras, el despliegue en la zona del incendio es muy importante, ya que se han movilizado una docena de dotaciones e incluso medios aéreos están refrescando la zona de un incendio que se da por "estabilizado" pero aún no está extinguido. Protección Civil y los Bomberos de la Generalitat tenían en su mano decidir cuándo poner fin a este caos que afectaba a toda la línea de alta velocidad en hora punta.

Mientras el fuego se mantiene en campos de rastrojo cerca de la carretera LV-7031 y de la línea ferroviaria, muy cerca de una zona en la que el pasado fin de semana se declaró otro incendio, en Cervià de les Garrigues (Lérida), que afectó a unas 33 hectáreas, y en cuya provincia los bomberos continúan desplegados para intentar controlar un incendio en Talavera, declarado este miércoles por la tarde.

Sin embargo, pasadas las 15.30 horas llegaba por fin el permiso de los servicios de emergencia para reestablecer la circulación. "Una vez recibida la autorización por parte de los servicios de extinción para la normalización del servicio Adif procede a restablecer la tensión en catenaria en el tramo Lleida-Camp de Tarragona y los trenes detenidos vuelven a circular en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres", informaron desde Adif por los canales oficiales y a través de redes sociales.

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Pero la circulación recuperará la normalidad de forma progresiva durante horas, dando salida desde las estaciones a todos los convoyes retenidos en las terminales de la línea de alta velocidad. Mientras los viajeros, que acumulaban más de cinco horas de afección, aún aumentarán su demora hasta que salga su trayecto contratado. Y surgen las dudas sobre su derecho a la devolución del billete por circunstancias ajenas a la explotación de la línea de alta velocidad o de la operadora ferroviaria.