Matías Vallés

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'Zapatero anuncia que está dispuesto a vender sus joyas por treinta mil euros', por Matías Vallés

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en la invesigaión judicial al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por varios delitos. "José Luis Rodríguez Zapatero sigue dispuesto a mantener su inocencia, y sobre todo a mantener la inocencia de quienes se han tragado sus mentiras. El austero expresidente sostiene que la valoración de sus joyas es exagerada, y que en realidad están más cerca de los treinta mil euros que del millón trescientos treinta mil, donde al menos acertó con el pico".