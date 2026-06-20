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Nevenka Fernández regresa arropada a Ponferrada para participar en un acto público

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Javier Vendrell Camacho

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Nevenka Fernández regresa arropada a Ponferrada para participar en un acto público

Javier Vendrell Camacho

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Veinticinco años después de denunciar el acoso sexual sufrido por parte del entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, en un caso que marcó un antes y un después en España y dividió a la sociedad berciana, Nevenka Fernández ha regresado este sábado a su ciudad para participar en un acto público cargado de simbolismo, memoria y reparación. Más información

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