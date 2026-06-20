Javier Vendrell Camacho

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Nevenka Fernández regresa arropada a Ponferrada para participar en un acto público

Veinticinco años después de denunciar el acoso sexual sufrido por parte del entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, en un caso que marcó un antes y un después en España y dividió a la sociedad berciana, Nevenka Fernández ha regresado este sábado a su ciudad para participar en un acto público cargado de simbolismo, memoria y reparación. Más información