Javier Vendrell Camacho

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La emotiva despedida del Samur a dos trabajadores tras más de 30 años de servicio

La doctora Mari Luz Sabín y el técnico Manuel García se jubilan después de una vida dedicada a las emergencias en Madrid. Emergencias Madrid ha despedido este domingo a dos profesionales muy queridos del Samur-Protección Civil que se jubilan tras más de tres décadas de servicio.