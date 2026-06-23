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Incendio forestal

Interrumpidos los AVE y Cercanías de Sevilla por una incidencia en la red eléctrica: más 20 de trenes afectados

Según Adif, la incidencia se se ha debido a la caída de un cable de alta tensión ajeno a la compañía sobre la catenaria, lo que ha provocado un fallo eléctrico que ha dejado bloqueados los AVE entre Sevilla y Madrid y todos los trenes que pasan por la estación de Santa Justa

Uno de los trenes de alta valocidad parados por la incidencia en la red ferroviaria

Uno de los trenes de alta valocidad parados por la incidencia en la red ferroviaria / Gustavo Valiente - Europa Press

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Ramón Morales

Sevilla

La caída de un cable de alta tensión ajeno a Adif sobre la infraestructura ferroviaria ha provocado la falta de suministro eléctrico y daños en la catenaria, lo que ha derivado en un incendio ya controlado y en la paralización de los trenes que prestan servicio en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, así como en servicios de media distancia y en la red de Cercanías de la provincia de Sevilla. La incidencia se ha producido a última hora de la tarde y ha dejado trenes detenidos en distintos puntos de la red ferroviaria, además de retrasos en las salidas. En total, se han visto afectados más de 20 trenes de distintos operadores.

Según ha informado Adif, la incidencia se ha producido a las 19.47 horas, cuando la caída de ese cable de alta tensión, que no es titularidad de la entidad ferroviaria, ha provocado una falta de tensión en la catenaria de ambas vías entre las estaciones de Guadajoz y Sevilla Santa Justa, en ancho estándar, y entre Brenes y Sevilla Santa Justa, en ancho ibérico.

Daños importantes en la catenaria

La caída del cable ha causado daños importantes en la catenaria y ha originado un incendio que ha obligado a suspender la circulación ferroviaria en los tramos afectados. La incidencia ha tenido impacto tanto en la línea de alta velocidad como en servicios de media distancia y Cercanías, con trenes detenidos y retrasos acumulados durante la tarde-noche.

Adif ha explicado que todos los trenes que estaban en circulación han podido ir llegando a estaciones cercanas, salvo uno de ellos, en el que se ha tenido que realizar un transbordo en vía para evacuar a los viajeros.

Suspensión de los últimos trenes

Ante la hora a la que se ha producido la avería y la duración estimada de los trabajos de reparación, se ha optado por suspender la circulación de los últimos trenes previstos para este lunes, con el objetivo de dar certidumbre a los viajeros afectados.

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Los equipos técnicos de Adif trabajan para reparar los daños ocasionados en la infraestructura y restablecer el servicio lo antes posible. La incidencia queda pendiente de evolución en función del avance de los trabajos sobre la catenaria y la recuperación del suministro eléctrico en los tramos afectados.

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