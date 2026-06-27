La diáspora venezolana relata las horas posteriores a los dos terremotos: "Venezuela no está preparada para este tipo de circunstancias"

La noticia de que Venezuela había sido sacudida por dos terremotos el pasado 24 de junio llegó a algunos miembros de la diáspora venezolana de A Coruña en el mismo tiempo de que sucediera; a otros, horas después. Lenis Soto, venezolano residente en A Coruña desde hace poco más de un mes, estaba chateando con sus amigos de Caracas cuando recibió la noticia. "Estaba hablando en WhatsApp con amigos, y uno de ellos de repente dijo que había recibido una alerta sísmica de Google. Y al rato dijo que empezó a temblar", explica Soto.

En el caso de Rocío Ruiz, la presidenta fundadora de la Hermandad Venezolana en Galicia (Hevega), estuvo al tanto de lo sucedido una media hora después del segundo sismo. "Pero en ese primer momento no pudimos darnos cuenta del alcance, hasta horas después, que empezamos a ver las noticias y las redes. Ahí pudimos percibir la magnitud", confiesa Ruiz.

¿Cómo ayudar?

Actualmente, Hevega "está en planificación de acciones", con el objetivo de que estas sean "razonables". "El jueves pedí calma entre nosotros, porque teníamos que recomponernos y acompañarnos emocionalmente", comenta Ruiz. Este sábado, 26 de junio, empezaron a contactar con colaboradores de Venezuela. "Primero para ver cómo está el estado de ellos, porque posiblemente algunos no estén. Y luego preguntarles qué necesidades prevén", añade.

En A Coruña existen varios puntos de recaudación de alimentos, productos esenciales y de higiene: SkyBarberShop —en la calle Pla y Cancela, 43—; Perrito Loco —Avenida de Buenos Aires, 9—; The Yellow Gold —calle Barcelona, 61 o rúa Nova, 22—; Mr. Ollie Burgers —rúa Galera, 3—; Buen Rollo —plaza San Vicente, 10— y Chipi Coruña —avenida de Fisterra, 139—. Se pueden donar alimentos no perecederos, artículos de higiene, productos para bebés y niños o alimentos para mascotas.

Colapso en el sistema de comunicaciones

Los venezolanos residentes en A Coruña vivieron los primeros minutos tras el terremoto con "confusión". "Porque tratábamos de comunicarnos con los familiares, no los ubicábamos, todo lo que era el sistema de comunicaciones estaba muy colapsado. Todos los venezolanos que estamos en el exterior, o por lo menos aquí en España, no dormimos esa madrugada intentando contactar", refiere Ruiz.

Soto pensó que se trataba de un "sismo normal, regular", hasta que llegaron las primeras imágenes y vídeos y pudo establecer contacto con más afectados. "Me comuniqué con mis amigos, pero con mi madre lo conseguí horas después. Eran las cinco de la madrugada aquí cuando ella pudo responder el mensaje, porque no tenía señal, ni luz, ni electricidad", explica Soto.

En esas horas posteriores, la Hermandad Venezolana en Galicia empezó a recibir casos "muy ligados" a sus miembros. "Aún no se sabe exactamente el número de muertos, porque ocurrió en zonas donde hay mucha densidad de población. En Caracas y La Guaira tenemos edificios muy altos y en cada apartamento puede haber muchas familias", señala Ruiz, quien opina que los medios de comunicación "se están quedando cortos" en su cobertura.

El origen

Aunque reconoce que "no resuelve nada", Ruiz considera que falta por reflejar "la situación en la que está el país por la mala gestión política de corrupción", sumado a "que no se tengan herramientas en Venezuela, que no se tengan cuerpos de salvamento preparados, que no se tengan los medios físicos para poder ayudar".

En definitiva, Ruiz considera que se "están viendo las heridas", pero sin explicar "el origen". "El problema es que nuestro país no está preparado. Los bomberos están alumbrando con pantallas de móviles, no hay herramientas para excavar, la gente está sin comunicaciones", comparte.

Sin embargo, Soto percibe que "está habiendo muchísima cobertura del tema", lo que considera "excelente y muy inesperado". Sí coincide con Ruiz en el aspecto de que "Venezuela no está preparada para este tipo de circunstancias". "Es una situación grave: más allá de la magnitud del evento natural, es la magnitud de la falta de preparación y la desidia que hay en el país", comenta.

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Soto critica, asimismo, la doble vara de medir de las fuerzas militares venezolanas: "Cuando hay alguna protesta allá, salen multiplicadas con tanques, carros, motos... Y ahora, que realmente se necesita una movilización importante, no hay ese despliegue". Según explica, es "la propia comunidad" la que se "ha abocado a ayudar a los damnificados".

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